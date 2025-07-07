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    墨爾本猶太教堂縱火案後 澳洲維多利亞州將成立反仇恨特別工作小組

    維多利亞州州長艾倫表示，該州將成立一個反仇恨特別工作小組。（歐新社）

    維多利亞州州長艾倫表示，該州將成立一個反仇恨特別工作小組。（歐新社）

    2025/07/07 12:28

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲維多利亞州今（7日）聲稱，該州將成立一個反仇恨特別工作小組，協助制定賦予警方更多權力應對暴力抗議的法律。目前該州正調查一起涉嫌在墨爾本猶太教堂內進行縱火的案件。

    根據《法新社》報導，東墨爾本猶太教堂4日發生火災，20名逃出教堂的人員都沒有受傷，這是一系列針對猶太社區事件中的最新一起。反恐偵探於5日晚間逮捕1名34歲雪梨居民，當局拒絕透露其身份，並指控他犯下包括刑事縱火罪在內的多項罪行。警方稱，該男子涉嫌將易燃液體倒在前門上並點燃。

    維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）7日表示「火勢蔓延到猶太教堂前門時就被撲滅。我們必需制止反猶太主義，它在墨爾本和維多利亞，或任何地方都沒有立足之地。」

    艾倫指出，將成立反仇恨特別工作小組，成員將包括州長、州警察部長、墨爾本市長和警務人員，並將於本週舉行首次會議。猶太社區代表將受邀出席會議。

    艾倫補充，政府正在起草一項法案，禁止抗議者佩戴口罩、展示恐怖標誌、使用將自己附著在物體上的裝置使警方難以將人取下。

    事實上自2023年10月以色列與加薩衝突爆發後，澳洲已發生多起反猶太事件。今年1月雪梨一處曾由1位猶太社區高級領袖擁有的房屋遭到破壞，2輛汽車被縱火，雪梨1所猶太學校和另外兩處房產也被噴上反猶太主義辱罵性言論。

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