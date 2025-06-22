「午夜之錘」行動揭密！2批B-2欺敵 東飛伊朗首次動用GBU-57轟炸

美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將說明，真正主力打擊編隊是由7架B-2組成，從美國本土起飛後18小時直撲伊朗完成轟炸任務。（法新社）

2025/06/22 21:14

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美軍「午夜之錘」打擊伊朗地下核設施 轟炸前後衛星影像曝光！

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方高層22日罕見召開記者會，首度披露21日凌晨空襲伊朗核設施的詳細作戰過程。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）證實，這次行動的正式代號為「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer），並詳細還原了其攻擊時間線與戰術細節。

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凱恩在五角大廈的記者會上表示，整個行動共動員了超過125架各式軍機，其中包括7架從美國本土密蘇里州起飛的B-2「精神號」匿蹤戰略轟炸機。

凱恩公布行動時間線與戰術細節如下：

聲東擊西的欺敵戰術：

行動於美東時間20日午夜展開。為達成戰術奇襲，一部分B-2轟炸機起飛後，刻意朝西飛往太平洋，作為「誘餌」；而由7架B-2組成的真正主力打擊編隊，則在保持無線電靜默的狀態下，由美國本土起飛，向東飛行了18個小時，直撲伊朗。

潛艦率先發難：

美東時間21日下午約5點，一艘美國潛艦率先從水下，對伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施的關鍵地面設施，發射了超過24枚「戰斧」巡弋飛彈。

空優掩護與電戰壓制：

當B-2轟炸機編隊接近伊朗領空時，由F-22、F-35等四代與五代戰機組成的護航機隊，高速前出，為轟炸機清掃空中的敵機與地對空飛彈威脅。在接近目標區時，護航戰機更動用了「高速壓制武器」，確保B-2轟炸機的安全通道。

「碉堡剋星」的致命一擊：

美東時間傍晚6:40左右（約伊朗當地時間22日凌晨2:10），領頭的B-2轟炸機對福爾多（Fordo）地下核設施，投下兩枚GBU-57「巨型鑽地彈」。其餘轟炸機則在隨後的25分鐘內，對福爾多與納坦茲（Natanz）的其餘目標，總計投下了另外14枚GBU-57。

凱恩上將表示，這次行動是GBU-57第一次投入實戰，並證實所有飛機在攻擊完成後均安全返航，且在進出伊朗領空的過程中，未遭受任何攻擊。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在同一場記者會上強硬表示，在川普總統「果斷且清晰」的命令下，美軍的行動已「摧毀了伊朗的核子野心」。他強調，此次行動精準地鎖定核設施，並未針對伊朗軍隊或人民。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將在五角大廈記者會上，詳述「午夜戰錘行動」攻擊伊朗核設施的完整時程。（美聯社）

美國國防部長赫格塞斯表示，美軍攻擊行動已「徹底摧毀」伊朗核野心，但未針對伊朗軍隊或人民。（美聯社）

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