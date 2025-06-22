美軍「午夜之錘」打擊伊朗地下核設施 轟炸前後衛星影像曝光！

美軍空襲伊朗福爾多地下核設施後的衛星影像，已可看出遭到嚴重破壞。（路透）

2025/06/22 21:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於台灣時間22日證實，美軍已針對3處核設施發動空襲，並重點攻擊位於庫姆市（Qom）東北部的福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施。稍早有福爾多地下核設施遭受美軍空襲前後的衛星影像曝光，可以看出地貌遭受嚴重破壞，但地表下的核設施具體受創程度還不清楚。

綜合外媒報導，美方證實，為摧毀伊朗的核設施，美軍開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，其中有12枚用於攻擊福爾多地下核設施，另外2處遭受攻擊的是位於納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核設施。川普美東時間21日晚上10點（台灣時間22日早上10點）在白宮發表約莫3分半鐘的談話，宣稱這是「一次輝煌的軍事勝利」，還強調伊朗的「關鍵核設施」已被「徹底摧毀」。

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美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）稍早曝光美軍空襲福爾多地下核設施的前後對比衛星影像，可以明顯看出地貌遭受嚴重破壞，但沒法確切得知地表下方近百公尺的核設施具體受創程度。另外，美國私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）也提供當地衛星影像前後對比照，雖然影像清晰度不如馬薩爾科技，但還是可以看到福爾多所在的山體遭遇轟炸後，衛星影像出現明顯陰影，顯示地表塌陷可能有數十公尺，且範圍相當大。

雖然川普聲稱已徹底摧毀伊朗關鍵核設施，但上週就有衛星影像曝光，福爾多出現多輛卡車、後勤車輛在疑似核設施的入口活動，外界認為可能是提早將有關核武發展計畫的濃縮鈾儲備、重要資料、設備等轉移至他處。伊朗國家廣播電視台（IRIB）副政治負責人阿貝迪尼（Hassan Abedini）今天證實，他們在不久前就已撤離今日遭襲擊的3個核設施，「濃縮鈾儲備已從核設施轉移，那裡沒有留下任何一旦遭到襲擊就會造成輻射並危害我們同胞的材料。」

另外，國際原子能總署（IAEA）和伊朗核安中心報告稱，襲擊發生後，核設施沒有出現輻射或污染。

位處地下300英尺（91.44公尺）的福爾多地下鈾濃縮設施，是號稱伊朗最堅固、最先進的核設施，以色列此前大規模轟炸伊朗重要據點，福爾多據稱是唯一沒有被打擊的核設施，因為以色列不具備有效的攻擊手段，因此需要美國幫忙。而美國此次派出的B-2轟炸機，可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57巨型鑽地彈（MOP），此項武器主要用來摧毀深層地下目標，堪稱是「碉堡剋星」。

有消息人士稱，美軍「午夜之錘行動」確實已完全摧毀納坦茲的核設施，福爾多和伊斯法罕的核設施則遭受「重大破壞」，不過破壞程度尚無法確認。

馬薩爾科技曝光美軍空襲福爾多地下核設施的前後對比衛星影像，可以明顯看出地貌遭受嚴重破壞。（美聯社）

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