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    以色列空襲伊朗首都！全國進入緊急狀態、關閉領空

    以色列空軍於當地時間12日對伊朗首都德黑蘭發動空襲。（美聯社）

    以色列空軍於當地時間12日對伊朗首都德黑蘭發動空襲。（美聯社）

    2025/06/13 09:02

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四（12日）對伊朗發動空襲，目前尚未確認具體攻擊目標，美國媒體報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）已被轟炸。與此同時，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布全國進入緊急狀態，「預計不久後以色列及其平民將遭受飛彈和無人機攻擊」。

    據美國新聞網站《Axios》報導，以色列在缺乏美國明確支持的情況下，直接攻擊對手。美國總統川普週四公開反對以色列襲擊伊朗核設施，並表示他仍相信能夠達成協議。

    週四晚間以色列全境警報響起。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，以色列即刻進入緊急狀態，並且關閉空域，「由於以色列對伊朗發動先發制人攻擊，預期伊朗將在近期對以色列本土及平民展開飛彈與無人機襲擊。」

    以色列國防軍（IDF）發言人也呼籲，自當地時間週五（13日）上午起，國內僅能進行「必要活動」，全面禁止教學、集會與一般職場運作，僅有民生與必要商業活動可持續。

    1名消息人士披露，美國週四通知多個盟友稱，以色列即將發動攻擊，並明確表示美國並未參與其中。儘管川普政府已經表態不會參與針對伊朗核設施的任何打擊行動，但《Axios》分析，美國很可能會再次幫助以軍抵禦伊朗的攻勢。

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