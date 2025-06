以色列空襲伊朗首都！全國進入緊急狀態、關閉領空

2025/06/13 09:02

〔即時新聞/綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四(12日)對伊朗發動空襲,目前尚未確認具體攻擊目標,美國媒體報導,伊朗首都德黑蘭(Tehran)已被轟炸。與此同時,以色列國防部長卡茲(Israel Katz)宣布全國進入緊急狀態,「預計不久後以色列及其平民將遭受飛彈和無人機攻擊」。

據美國新聞網站《Axios》報導,以色列在缺乏美國明確支持的情況下,直接攻擊對手。美國總統川普週四公開反對以色列襲擊伊朗核設施,並表示他仍相信能夠達成協議。

週四晚間以色列全境警報響起。以色列國防部長卡茲(Israel Katz)宣布,以色列即刻進入緊急狀態,並且關閉空域,「由於以色列對伊朗發動先發制人攻擊,預期伊朗將在近期對以色列本土及平民展開飛彈與無人機襲擊。」

以色列國防軍(IDF)發言人也呼籲,自當地時間週五(13日)上午起,國內僅能進行「必要活動」,全面禁止教學、集會與一般職場運作,僅有民生與必要商業活動可持續。

1名消息人士披露,美國週四通知多個盟友稱,以色列即將發動攻擊,並明確表示美國並未參與其中。儘管川普政府已經表態不會參與針對伊朗核設施的任何打擊行動,但《Axios》分析,美國很可能會再次幫助以軍抵禦伊朗的攻勢。

