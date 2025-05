捷克強烈譴責中國 支持駭客「APT31」攻擊該國外交部通訊系統

捷克政府表示,該國外交部和關鍵通訊基礎設施遭駭客攻擊,幕後黑手是中國政府。(路透檔案照)

2025/05/28 19:47

〔編譯管淑平/綜合報導〕捷克政府28日表示,該國外交部和關鍵通訊基礎設施,自2022年以來遭受駭客攻擊,現在該國找出始作俑者,是受中國政府支持的駭客團體「APT31」,捷克政府強烈譴責中國的惡意網路活動。

《美聯社》和《政客(Politico)》網站28日報導,捷克外交部官員28日指出,這些惡意活動從2022年開始,針對該國通訊網路,進行攻擊,捷克政府相信,攻擊是由受中國國安部支持、名為「進階持續威脅31(Advanced Persistent Threat 31,APT31)」的駭客團體所為。

這是捷克政府首次將國家級網路攻擊活動,歸咎於一個受一國政府支持的行為者。該國外交部長利帕夫斯基(Jan Lipavský)發表聲明,表示「透過今天的行動,我們揭露出中國一直在力圖破壞我國韌性和民主」,「透過網路攻擊、資訊操弄和政治宣傳,干預我們的社會,我們必須自己挺身捍衛」。

2022年時值捷克擔任歐盟輪值主席國。捷克政府表示,駭客攻擊使數千封捷克駐外使館與歐盟機構往來的未加密電子郵件,有暴露之虞。目前還不清楚攻擊行動取得了什麼特定資訊,或者造成什麼損害,捷克政府說,他們已經設置新的通訊系統。

利帕夫斯基表示,外交部已經召見中國駐捷克大使,向中國方面表明「這類活動對雙邊關係會有嚴重影響」,捷克政府「強烈譴責這種針對該國關鍵基礎設施的惡意網路行動」,「這類行為破壞中國的可信度,並與其公開說法矛盾」。

捷克政府「安全情報服務局(Security Information Service)」、「軍事情報局(Military Intelligence)」、「國外事務情報處(Office for Foreign Relations and Information)」以及「國家網路和資訊安全局(National Cyber and Information Security Agency,NUKIB)」聯合進行調查後,以高度的肯定性,向政府提出這些攻擊活動的幕後凶手。根據美國司法部資料,APT31團體是中國國安部運作、設於武漢市的駭客團體。

北大西洋公約組織(NATO)和歐盟也同聲譴責這項駭客攻擊,表達與捷克團結一致的態度。北約表示,「我們愈加擔憂地注意到,源自中國的惡意網路活動正在增加」;歐盟最高外交首長卡拉斯(Kaja Kallas)說,「這項攻擊違反國際規範,令人無法接受」、「歐盟將不會容忍惡意的網路活動」。

