川普擬再對哈佛出手 撤銷政府合約、再抽30億元銀根

哈佛大學。（美聯社檔案照）

2025/05/27 21:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府繼撤銷哈佛大學的招收國際學生資格後，準備採取進一步動作，將取消目前聯邦政府與哈佛大學之間的所有合約，估計總價值約1億美元（將近30億台幣）。前一天川普才發文，揚言要把給哈佛的30億美元（約900億台幣）聯邦補助金拿掉，改提供給全美職業學校。

《紐約時報》和《美國有線電視新聞網（CNN）》27日報導，政府消息人士透露，根據美國總務署（GSA）一份準備發給聯邦政府機關的信函草本，信中指示各機關最晚6月6日列出與哈佛大學的合約，以及當中可取消或者可轉移之合約清單；被視為重要事項之合約，不會立即被取消，但是會要求轉移給其他服務提供商。

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這封信函日期註記為5月27日，預定27日上午發出。紐時引述政府消息人士說法，將有大約9個聯邦機關受到影響。根據聯邦政府資料庫，將被影響之合約如美國國家衛生研究院（NIH）以4萬9858美元委託哈佛大學研究喝咖啡之影響，以及國土安全部培訓高層主管的2萬5800美元合約等。

川普26日才發文，揚言要停止給哈佛的30億美元聯邦補助金，轉提供給職業學校。川普寫道「我正在考慮，把30億美元補助金，從非常反猶太的哈佛（大學）拿掉，把這筆錢給我國各地的職業學校」。

這將是川普政府繼撤銷哈佛大學招收國際學生資格後，對這所名校的最新動作；禁收國際學生的命令目前暫被法官擋下。在此之前，聯邦政府已經凍結哈佛約32億美元的補助款或合約，並撤銷哈佛的免稅地位。

川普政府上台後，不滿哈佛大學未強力制止校內支持巴勒斯坦、反以色列的示威活動，揚言刪減該校經費，之後又提出停止「多元、公平及包容（DEI）」計畫等要求，否則凍結聯邦補助經費。哈佛大學拒絕接受，堅持大學獨立性以及受憲法保證之權利。雙方對抗一步步升高。

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