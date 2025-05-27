中企竊取技術防不勝防 韓檢：5年技術外洩損失逾5千億

圖為SK海力士標誌。（路透）

2025/05/27 20:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓最高檢察廳表示，過去5年在半導體、顯示器、二次電池（蓄電池）等國家重點產業領域，因技術外洩至中國等國家而造成的損失高達23兆韓元（新台幣5014億元）左右。隨著技術外洩犯罪日益複雜化，手段越發老練，外界呼籲南韓政府能加強調查能力，以減少損失。

《BusinessKorea》報導，南韓最高檢察廳指出，自2022年9月成立「技術外洩犯罪調查支援中心」以來至本月，共有226人在經調查後遭直接告發，其中有73人遭到逮捕和起訴，同期並追繳1238億韓元（新台幣27億元）犯罪所得，包括三星電子、SK海力士等科技巨擘和具有高技術競爭力的中小企業，都連續遭受損失。

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例如，曾在SK海力士中國分公司任職的一名韓籍金姓員工，因在2022年被中國華為旗下子公司海思半導體挖角，並向海思洩露晶片技術，違反與SK海力士簽訂的保密規協定，今年5月初遭首爾檢方逮捕和起訴。

許多核心技術外洩，是透過國內企業員工轉職到外國企業、設立空殼公司、簽訂虛假僱用合約等非法手段。最近有外國企業在南韓設立法人實體，以合法性為幌子來竊取技術的情況。一些新手段也不斷出現，例如設立不實施專利實體（NPE，俗稱專利蟑螂），在海外發起專利訴訟，並索取和解金，或透過虛假陳述，向中國等國家非法出口具有潛在軍事用途的半導體晶片等。

隨著技術洩密手段日益多樣化、複雜化，尤其是在尖端技術領域。檢方調查的難度和負擔也日益加重，追繳犯罪所得的比例仍然很低。檢方透露，2019年至2024年起訴的396件技術外洩案件中，有96件是違反「產業技術保護法」，涉及到將國家核心技術外洩到海外的行為，並預估在2020年至2024年的5年間，全國因技術外洩而損失的金額約23兆韓元。

一名業內人士指出，有些中國企業試圖透過接觸設備供應商來取得設定值，以複製南韓國內的量產系統，這類間接技術外洩，難以防範或懲罰。

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