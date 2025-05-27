自曝向「台灣國家隊」請益遭小粉紅出征 中國自行車品牌創辦人急道歉

中國自行車品牌「銀貝斯」創辦人蔡正昌稱「台灣國家隊」，遭小粉紅舉報台獨並揚言抵制。（本報合成，擷取自抖音、@SteveLin0837/X）

2025/05/27 17:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國自行車品牌「銀貝斯」創辦人「花菜」蔡正昌近日因一句「台灣國家隊」惹議，不僅在經銷商群組遭質疑用詞不當，更被「小粉紅」舉報台獨，風波迅速延燒。他事後急拍影片道歉，強調「台灣不是國家」，但仍難擋抵制聲浪。

蔡正昌日前在「銀貝斯VIP經銷商」群組提到，過去曾向時任「台灣國家隊」教練的三浦恭資學習組輪、騎行訓練及車架設計。不料「台灣國家隊」一詞立刻遭群組內成員質疑「這個說法不妥吧？」

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另外一張截圖則顯示，一名群組成員質疑「那就叫台灣省隊主教練，不該叫台灣國家隊主教練，這兩個較大差別可不是一點呀！」、「這種叫法是承認台灣是一個國家，我是這麼理解的！」然而，蔡正昌卻回覆「你可以截圖發佈到群外」、「反正群裡也是有友商在」，其他人則出面替蔡正昌講話，「這位老闆你何必這樣為難我們花菜呢？大家都是銀貝斯體系的」、「你這麼斷章取義，是要把銀貝斯推向風口浪尖嗎？明明花菜要表達的是一個騎行的事，揪住不放嗎？」蔡正昌則留下一句「我的觀點在這裡了！」

相關對話更遭截圖流出，引發中國網友強烈不滿，甚至出征稱要抵制銀貝斯品牌。爭議爆發後，蔡正昌火速拍攝道歉影片並承認失言一事，強調「台灣從來都不是個國家，台灣從來都是中國固有的一部分」，但仍無法平息小粉紅的怒火，稱要堅決抵制銀貝斯。

蔡正昌與經銷商分享品牌故事時，脫口而出台灣國家隊。（擷取自@SteveLin0837/X）

蔡正昌「台獨」言論一出，在群組內掀起熱烈討論。（擷取自@SteveLin0837/X）

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