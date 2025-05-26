曾與英王會面、打入上議院社交圈 英教授遭踢爆與中共關係密切

衛報揭露，曾擔任中共統戰部體系成員的英國大學教授，積極參與英國政治、學術界活動。（路透）

2025/05/26 22:44

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「衛報」26日揭露，曾與英國國王查爾斯三世、王后卡蜜拉會面，並參與英國上議院活動的英國大學教授，與中國共產黨存在密切關係。

英國薩里大學商業分析教授熊宇（Yu Xiong，音譯）積極打入英國政治圈，自2022年以來參加過多場上議院活動，並與中立派議員烏丁女爵（Baroness Uddin）建立良好交情，兩人去年一起在孟加拉首都達卡與中國大使姚文會面。

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報導指出，熊宇擔任中國「歐美同學會」（WRSA）英國分會主席直到2023年5月。WRSA是由中國海外留學歸國學生組成的統戰團體，由中共中央統戰部代管。

英國、美國與其他西方國家的安全機構已對中國統戰活動發布公開警告。英國安全局（MI5）局長麥卡勒姆（Ken McCallum）在2022年指出，中國統戰部發動精心策畫、資助充裕且具欺詐性的活動來收買、施加影響力。

不僅如此，熊宇在2023至24年間至少與中國官員進行三場會議，討論推動在英國引發高度爭議的倫敦陶爾哈姆萊茨區「超級大使館」計畫。該使館規劃建造佔地約1萬9670坪，規模是當前使館的10倍以上，也會是中國在歐洲最大使館。

報導指出，熊宇與英國政治及學術界建立聯繫的同時，也替北京宣揚外交政策目標。2023年引述中國官媒報導習近平與中國共產主義青年團中央委員會談話，當中提及「善用中國僑民的獨特優勢，推動完成祖國的統一大業」。

對此，熊宇強烈否與統戰部和共產黨的關係，表示自2019年後未參與任何WRSA會議，並在2023年讓英國分部主席任期失效，批評將他視為統戰部關係人的指控荒唐、極度不公且過度簡化，把他與共產黨連結更是不誠實且種族主義行徑。

烏丁女爵向衛報回應，此前未注意到熊宇與WRSA的關係，強調兩人的交情沒有不當之處。

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