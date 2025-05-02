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    將取消哈佛大學免稅待遇 川普嗆：他們活該

    美國總統川普表示，他將撤銷哈佛大學的免稅地位。（美聯社）

    美國總統川普表示，他將撤銷哈佛大學的免稅地位。（美聯社）

    2025/05/02 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（2）日宣布，他計畫撤銷哈佛大學（Harvard University）的免稅資格，這是他針對這所常春藤聯盟（Ivy League）名校的最新一擊。

    《路透》報導，川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說：「我們會撤銷哈佛的免稅資格。他們活該！」但他沒有說明什麼時候會付諸實行。

    自今年1月上任以來，川普以高等教育被反猶太、反美、馬克思主義以及「激進左派」思想滲透為由，多次採取行動打擊多所美國主要大學，包括凍結聯邦政府資助、發起調查、撤銷學生簽證等。

    哈佛大學也不甘示弱，除針對政府中斷資助與其他要求提起訴訟外，也聯合了200多所大學或學院，一同反對川普的高教政策。

    根據美國稅法，多數大學免徵聯邦所得稅，因為它們被視為專門用於公共教育目的。美國國稅局的代表沒有立即回應川普的貼文，也沒有詢問是否取消該大學的免稅地位。

    哈佛大學聲明表示，此舉是非法且史無前例。哈佛大學補充說，這將削減學生獎學金、醫學研究、研究經濟成長的資金。

    川普發文宣告將撤銷哈佛大學的免稅資格。（擷取自Truth Social）

    川普發文宣告將撤銷哈佛大學的免稅資格。（擷取自Truth Social）

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