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    法國立法要求驗證用戶年齡 成人網站面臨關閉命運

    法國新法規定，成人網站必須設置用戶年齡驗證機制，否則將予以封鎖，這導致法國政府與pornhub、onlyfans等網站平台起衝突。（美聯社檔案照）

    法國新法規定，成人網站必須設置用戶年齡驗證機制，否則將予以封鎖，這導致法國政府與pornhub、onlyfans等網站平台起衝突。（美聯社檔案照）

    2025/04/13 16:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》歐洲版11日報導，法國政府立法要求所有成人網站必須對用戶進行年齡驗證，禁止未滿18歲者造訪網站，與成人網站正展開激烈對峙，這場爭議可能在未來數週達到高峰。

    據報導，該法案11日起率先適用於在法國註冊的網站，如法國本土成人電影品牌Dorcel，以及在歐盟以外註冊的網站，例如OnlyFans。從6月7日起，這項年齡驗證要求將進一步擴展到在其他歐盟國家註冊的網站，包括行業巨頭Pornhub、YouPorn和Redtube，這些網站由總部位於賽普勒斯的Aylo集團經營，以及總部在捷克的XVideos。

    根據新法案，法國視聽暨數位通訊監管總署（Arcom）有權在認定某網站未能及時且妥善實施年齡驗證的情況下，對其進行關站。一位熟悉相關事務的法國國會議員透露，人工智慧（AI）國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）已表示，今年夏天可能就會開始封鎖第一批網站。

    Pornhub母公司Aylo集團已對該法律提起訴訟。

    目前，Arcom僅可封鎖在法國本土及非歐盟國家註冊的色情網站。從11日起，這些網站必須設置至少一種安全的年齡驗證機制，例如審核身份證明，或要求訪客提供自拍影片，以估算其年齡等。

    年齡驗證之所以難以廣泛推動，主因在於對一般網友而言，這造成不便；對於數位權利倡議者來說，這是對隱私的潛在威脅。成人網站也擔心，若過早推出驗證系統，可能會導致用戶流向尚未落實該措施的競爭對手網站。

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