美中對話機制失靈！WSJ：誤判升高 恐陷惡性循環

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在關稅上似乎都無意退讓。（路透檔案照）

2025/04/06 16:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕 《華爾街日報》 報導，自川普展開第二任期伊始，北京試圖與華府建立溝通管道卻屢遭挫敗，導致雙邊高層對話機制近乎停擺。報導警告，缺乏有效溝通正將全球兩大經濟體推向相互報復的惡性循環，短期內恐難重啟談判。

報導引述多位向中國高層提供諮詢的人士指出，北京近月來多次嘗試與川普新政府接觸，均以失敗告終。例如，中國外交部長王毅曾尋求與美國家安全顧問瓦爾茲會面未果；駐美大使謝鋒試圖聯繫身兼川普顧問的企業家馬斯克 （Elon Musk） 也無進展；商務部長王文濤致函美方對口官員亦未獲積極回應。顯示過去在川普首任期尚存的檯面下溝通管道 （back-channeling） 已不復存在。

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溝通困境的核心在於雙方對接觸層級的期望存在落差。報導稱，川普團隊傾向直接與中國國家主席習近平的核心幕僚，如中共中央辦公廳主任蔡奇對話。然而，北京方面對此類「即興式」接觸的政治風險感到不安，難以跳脫既有的外交禮儀框架，導致雙方互動模式難以契合。

這種溝通真空狀態，使得北京在面對川普政府突如其來的強硬政策時，顯得措手不及。尤其在川普近期無預警額外加徵 34% 關稅，使得對中平均進口關稅經計算後大幅攀升至76%之後，北京從先前的審慎觀望，迅速轉為全面性的貿易反制。

華府智庫布魯金斯學會 （Brookings Institution） 中國中心主任何瑞恩 （Ryan Hass） 分析指出：「川普政府正在主導議程，北京幾乎完全處於被動回應的狀態。」

《華爾街日報》的分析認為，在缺乏溝通、可能存在誤判以及談判籌碼流失的情況下，北京未來想在與華府的對抗中尋找突破口將更加困難。若雙方持續缺乏互信與對話基礎，美中關係恐陷入更深層次的僵局與衝突循環。

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