美國多地爆野火！南卡宣布緊急狀態 北卡3處火場全面失控

北卡羅來納州波爾克郡野火延燒現況。（法新社）

2025/03/24 20:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國東部多州近日爆發大規模野火，南卡羅來納州（South Carolina）22日宣布進入緊急狀態，北卡羅來納州（North Carolina）也有3處火場失控，部分地區已經強制撤離，當局警告民眾若不盡快離開，恐有生命危險。

綜合外媒報導，北卡（North Carolina）波爾克郡（Polk County）近日同時爆發3處野火，當地消防部門表示，最大兩處火場完全無法控制，火勢已燒毀超過3300公頃的林地。其中一處是黑灣山火（Black Cove fire），另一處是深林山火（Deep Woods fire），第三處魚鉤山火（Fish Hook fire）控制住一半，但仍持續延燒。由於去年當地曾遭颶風海倫（Hurricane Ian）重創，林間許多倒塌的樹木變成火勢的燃料，加上天氣乾燥，讓滅火工作更加困難。

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南卡（South Carolina）桌岩（Table Rock）地區21日也爆發野火，已燒毀約120公頃，控制率同樣是0%。南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）22日宣布進入緊急狀態，實施全州禁燒令，並下令優先調動人力與設備投入救災。部分居民也被勸導盡快撤離，桌岩州立公園（Table Rock State Park）則緊急關閉。

此外，紐澤西州（New Jersey）沃頓國家森林（Wharton State Forest）上週也爆發野火，已延燒近700公頃，2處露營區的民眾緊急撤離，目前火勢也僅控制了一半。

紐澤西州沃頓國家森林野火延燒狀況。（美聯社）

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