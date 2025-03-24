中配亞亞哀被推向「萬劫不復深淵」 小粉紅氣炸：祖國懷抱不溫暖？

一名中國網紅「酒蒙子於鵬飛」在觀看完「亞亞」在抖音發布的一系列賣慘影片後，直白嘲諷「這個娘們兒可不像好人」。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

2025/03/24 21:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因多次發布鼓吹武統台灣言論，被移民署廢止居留許可，並要求限期10日內離境，事後她控訴台灣人害得她與家人面臨「萬劫不復的深淵」，又哀求讓她留在台灣，並強調自己絕不對主動離台。不少小粉紅目睹「亞亞」前後不一且涉嫌辱華的言行，氣得質問她「祖國懷抱不溫暖？」

據了解，中配網紅「亞亞」在今年3月11日收到移民署廢止居留許可與要求限期離境通知後，氣得在她的中國抖音頻道「亞亞在台灣」連續發布影片抱怨，哭訴移民署害她被造謠攻擊，痛斥全台灣人把她和家人推向「萬劫不復的深淵」，事後又公開喊話懇求讓她留在台灣，並在今（24）日上節目時強調，會用「不主動離境」來自證清白。

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然而，「亞亞」種種出爾反爾、無理取鬧的荒謬言行，不僅讓眾多台灣網友吐槽連連，就連她家鄉祖宗三代皆是純血「根正苗紅」的中國網友，也對此毫不領情，紛紛無情開嗆她是靠假愛國博取流量。其中，一名中國網紅「酒蒙子於鵬飛」在觀看完「亞亞」在抖音發布的一系列賣慘影片後，直白嘲諷「這個娘們兒可不像好人」。

「酒蒙子於鵬飛」指出，自己原本很歡迎「亞亞」這種愛國（中國）人士回歸祖國的懷抱，但後來看到「亞亞」抱怨台灣移民署限令她離境，是把她與家人推向「萬劫不復的深淵」的說詞後，頓時氣炸爆罵，「什麼叫萬劫不復的深淵啊？妳給我解釋一下。祖國懷抱難道不溫暖嗎？怎麼到妳嘴裡現在變成一個萬劫不復的深淵？」

其他中國網友則嘲諷說，「罵台赴台，愛陸離陸」、「必須回來，別忘了交420」、「愛國飯這條賽道比較擁擠啊」、「想陪孩子都帶回來不就行了」、「吃人家飯，砸人家的碗，可見人品」、「趕快回來吧祖國到處都有五星紅旗」、「這麽愛國，必須讓她回來感受祖國的愛」、「給她安排地溝油，這些玩意、在安全的地方最勇敢」。

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