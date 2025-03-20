助伊朗恐怖組織取得技術 美國通緝中國4公民懸賞5億

美國聯邦調查局（FBI）19日對4名中國公民發出通緝公報，美國國務院並發布高達1500萬美元（約新台幣5億元）的懸賞聲明，指控劉保霞等4名中國公民涉嫌幫助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）獲得美國軍民兩用技術，進而助其在全球資助大量恐怖攻擊活動。（擷取自FBI官網）

2025/03/20 13:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）19日對4名中國公民發出通緝公報，美國國務院並發布高達1500萬美元（約新台幣5億元）的懸賞聲明，指控這4人涉嫌幫助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）獲得美國軍民兩用技術，進而助其在全球資助大量恐怖攻擊活動。

美國國務院在聲明中指出：「IRGC及其分支伊朗武裝部隊後勤部（MODAFL）被指定為外國恐怖組織，IRGC 在全球範圍內資助了大量恐怖攻擊和活動，包括透過其外部代理人（哈馬斯、真主黨和伊朗在伊拉克支持的民兵組織等）執行的活動。IRGC 還透過銷售軍事裝備，包括無人機，為其恐怖主義活動提供資金。」

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聲明說，劉保霞（Liu Baoxia，亦稱Emily Liu）、李永欣（Li Yongxin，亦稱Emma Lee）、容耀華（Yung Yiu Wa，亦稱Stephen Yung）和鍾硯來（ Zhong Yanlai，亦稱Sydney Chung）等4名中國公民涉嫌透過非法採購，並向伊朗提供受美國出口管制的軍民兩用技術，來支持IRGC 的軍備生產和銷售。

據了解，劉保霞通曉普通話、粵語及波斯語，目前有可能藏身在中國或伊朗。

國務院說，從2007年5月開始，劉保霞和她的3名同夥涉嫌利用在中國的多家空殼公司，向與IRGC 有關的公司發送原產於美國的軍民兩用電子元件，這些元件可用於生產無人機、飛彈系統和作為其他軍事終端用途，違反了美國的制裁和出口管制法律法規。

聲明指出，劉保霞和其3名同夥謊稱這些產品的最終目的地是中國而不是伊朗，導致美國公司向設於中國的空殼公司出口被管制商品，實際上卻轉運到伊朗。結果伊朗不但因此利用美國控制的技術，開發及製造包括無人機在內的武器和武器系統，甚至將其出售給俄羅斯、蘇丹及葉門等盟國。

2024年1月，美國司法部指控劉保霞、李永欣、容耀華和鍾硯來，犯有陰謀策畫、非法向伊朗出口源自美國的商品、從美國走私商品、違反伊朗交易以及制裁條例、提供虛假或誤導性出口資訊、協助及教唆等多項聯邦罪行，華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院並對他們發出了逮捕令。

2025年3月19日，美國國務院的「正義獎勵計劃」（Rewards for Justice）發出1500萬美元懸賞，尋求收集上述4名中國公民的訊息。

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