《美國之音》經費遭砍營運陷困境 柬埔寨強人大讚：感謝川普

《美國之音》、《自由亞洲電台》遭美國川普政府凍結資金，柬埔寨強人洪森表示歡迎，稱非常感謝川普。（圖擷自洪森臉書）

2025/03/18 13:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕成立於1942年的《美國之音》及「六四事件」後應運而生的《自由亞洲電台》遭美國川普政府凍結資金，面臨經營困難，對此，柬埔寨強人洪森表示歡迎，稱非常感謝川普。

綜合外媒報導，執政柬埔寨近39年的強人洪森在臉書感謝美國總統川普，他大讚川普總統有勇氣帶領世界打擊假新聞，並從美國政府資助的媒體開始，洪森稱川普的決定「將有助於大力消除世界各地的虛假新聞、虛假資訊、謊言、歪曲、煽動和混亂」。

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洪森透露，他在2017年菲律賓東盟峰會上向川普反映，某些國家對美國的不信任也源自於美國媒體，這些媒體誤導了這些國家，認為這是美國政府的立場。

不過，柬埔寨人權組織表示，在柬埔寨《美國之音》、《自由亞洲電台》有很多讀者，因為它們提供了大量值得信賴的訊息，批評「川普政府的決定對新聞自由、言論自由有不良的影響。」

現年72歲的柬埔寨強人洪森自1984起擔任柬埔寨總理，直到2023年交由長子洪瑪奈接班，在位將近39年，他被認為是一個透過暴力和腐敗手段在柬埔寨掌握了高度集中的權力和大量個人財富的獨裁者。

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