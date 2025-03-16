選邊站範例？川普課徵墨西哥關稅 中國憂心忡忡

中國許多汽車在墨西哥完成組裝後輸出美國。（法新社）

2025/03/16 19:34

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報報導，中國官員對於美國總統川普課徵墨西哥關稅漸感憂心，因為這可能是迫使全球開發中國家，選擇要與美國或中國貿易的廣泛行動的濫觴。

報導說，在川普第一任期對中國產品課徵高關稅以來，企業在墨西哥、越南與泰國大舉投資，以將中國零件組裝成產品，並輸往美國，無論華府與北京的貿易摩擦如何，在這些國家進行最後組裝，為中國產品進入美國市場開了後門。

請繼續往下閱讀...

2018年以來，中國對美貿易順差已縮減近3分之1，但中國對開發中國家的出口則飆漲，如今中國對墨西哥的輸出是自墨國進口的11倍，這些出口包括在墨西哥組裝成輸美汽車的汽車零件。

現在北京憂心華府的關稅壓力恐迫使墨西哥對中國產品關閉市場，以換取對美貿易免關稅。接著，川普可能以墨西哥最為範例，要求其他國家在美中貿易戰中選邊站，而透過中斷其他輸美管道，將進一步限制中國進入龐大的美國市場。

在「兩會」期間，中國商務部長王文濤說，中國超過半數的對外貿易是一帶一路倡議參與國，「我們沒有把雞蛋放在一個籃子裡面，體現了中國外貿的強大韌性」。但他沒有提到，中國對這些國家的許多出口最終流入美國。

報導說，墨西哥並非27個與中國簽署自由貿易協議的國家之一，因此墨西哥可以提高中國產品關稅。墨國也是數十個世貿組織（WTO）前身關貿總協定（GATT）的開發中國家成員之一，這些國家在WTO成立時達成一項特別協議，據此，幾乎沒有做出降低關稅的強制性承諾，而是自願逐步降低關稅。

墨西哥的平均關稅已降至7％，但可立即課徵，只須通知WTO的「約束」（bound）關稅則是36％。如果墨國提高中國關稅，許多持有相同WTO協議的國家恐面臨美國要求莫淪為中國產品輸出管道的壓力，比如，巴西的平均關稅為11％，但約束關稅是31％。

WTO禁止成員國對單一國家提高關稅，但允許對目標產品的所有進口提高關稅至約束關稅的上限。在許多類的製成品上，中國幾乎出口所有全球供應，這讓開發中國家可能對這些種類的進口產品提高關稅，但幾乎只衝擊中國。

對中國而言，較幸運的是最大間接輸美夥伴越南直到2007年才加入WTO，因此適用的規範有別於最早入會的墨西哥。越南的平均關稅為9％，平均約束關稅最高12％。

中國的貿易順差很大一部分來自開發中國家，相關國家則依賴對美國的貿易順差來支付從中國進口的商品，而這激怒了川普。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法