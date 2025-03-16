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    川普對待烏克蘭前車之鑑 歐洲激辯恢復徵兵制

    波蘭防長柯辛尼亞克-卡米茲（左起）、德國防長佩斯托瑞斯、法國部長勒克努、義大利國防部長克羅塞托和英國防相希利12日在巴黎會商。（路透）

    波蘭防長柯辛尼亞克-卡米茲（左起）、德國防長佩斯托瑞斯、法國部長勒克努、義大利國防部長克羅塞托和英國防相希利12日在巴黎會商。（路透）

    2025/03/16 19:11

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普似乎有意從歐洲防衛事務抽身，且俄羅斯軍事威脅與日俱增下，歐洲國家激烈討論是否該恢復義務兵役制度，但大多數國家認為重啟難度頗高，在英、法、義等大國更隱含龐大的政治和經濟成本，法國即表明無此打算，但仍將探討動員平民的方法。

    《法新社》16日報導，俄羅斯總統普廷全面揮軍烏克蘭逾3年，已讓歐洲措手不及，如今川普又要求歐洲必須照料自身安全，讓「北大西洋公約組織」（NATO）焦頭爛額，歐洲國家的防衛實力也備受質疑。軍事分析家和歐洲政府都承認，俄國入侵威脅貨真價實，現在的威脅更甚3年前。

    147萬兵擋不住俄軍 歐洲需增30萬人

    德國海德堡大學政治科學研究所研究員布里爾科夫（Alexandr Burilkov）指出，今天的俄軍比2022年2月24日剛入侵烏克蘭之際更強大，且俄國對波羅的海國家和歐盟東翼國家懷有敵意。布里爾科夫為智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」及「基爾世界經濟研究所」撰寫的報告指出，除了147萬名現役軍人外，歐洲或許還需要另30萬名部隊，才擋得住俄軍侵略，「新部隊所需人數之多，必須仰賴徵兵」。

    然而，許多歐洲國家在招募及留住軍人方面遭遇困難，重新引入某種形式的國民義務役，無論是強制性或自願性，只會更困難。

    全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）調查結果顯示，法國和德國各有68％和58％民眾支持讓年輕人當兵，義大利和英國民眾分歧明顯，西班牙則有53％民眾反對。民調更顯示，許多歐洲民眾根本沒意願在戰場上保衛國家。

    冷戰結束後，大多數歐洲國家都結束強制徵兵，僅希臘、賽普勒斯、奧地利、瑞士、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、挪威和土耳其等9國持續實施。2015年，俄國吞併克里米亞的1年後，立陶宛、瑞典、拉脫維亞相繼恢復徵兵，但北約5個預算最高的國家，包括英、法、德、義和波蘭等，在考量政治和經濟成本後，大多不打算恢復。

    波蘭總理圖斯克近日宣布，有意從2027年開始實施自願性軍事訓練制度，每年約10萬平民可參加，並計畫設立獎勵機制。有望成為德國新總理的梅爾茨也贊成重新引入義務役，讓年輕人可以服兵役或做社區服務。

    位階僅次於首相的英國內閣辦公廳官員麥費登（Pat McFadden）則說，英國不考慮恢復徵兵，但已宣布大幅增加國防預算。

    至於在法國，雖然義務兵役制已於2001年結束，但總統馬克宏一直在尋找鼓勵年輕人從軍的方法。他15日表明，法國不再擁有可以重新引入義務役的後勤資源，「這不是現實的選項」，但他希望找到「動員平民」的方法，鞏固「面對危機時的社會動員」，計畫在未來幾週宣布相關消息。

    義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）也排除重新引入義務役的可能性，但支持設立後備役部隊。

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