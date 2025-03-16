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    中歐建交50週年 歐盟邀習近平出席中歐峰會遭拒

    中國與歐盟建交50週年，歐盟邀請中國國家主席習近平前往布魯塞爾參加中歐峰會，但遭習近平拒絕。（路透資料照）

    中國與歐盟建交50週年，歐盟邀請中國國家主席習近平前往布魯塞爾參加中歐峰會，但遭習近平拒絕。（路透資料照）

    2025/03/16 19:36

    〔中央社〕今年是中國與歐盟建交50週年。英國金融時報報導，歐盟為此初步邀請中國國家主席習近平前往布魯塞爾參加中歐峰會，但遭習近平拒絕，中方將依例由國務院總理李強出席中歐峰會。

    根據報導，上述消息來自2名知情人士的透露，並指李強屆時將在布魯塞爾會見歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

    報導指出，中歐峰會傳統上在布魯塞爾和北京輪流舉辦。知情人士說，中國通常由國務院總理出席在布魯塞爾舉行的峰會，而習近平則會出席在北京舉辦的峰會。但歐盟認為，今年的峰會適逢中歐建交半世紀，非常重要，中國國家主席應該出席。

    中歐雙方都表示，邀請習近平到布魯塞爾出席中歐峰會的談判仍在繼續，但歐方遇到的冷遇證實了歐盟許多人的觀點，面對美國總統川普（Donald Trump）對多邊世界秩序的攻擊，除了發表中歐需要合作的熱情言辭外，中國不會採取具體行動。

    針對歐方邀請習近平到布魯塞爾出席中歐峰會遭拒，中國外交部表示，「沒有可提供的任何資訊」；而一名歐盟官員表示，關於今年中歐峰會日期和代表級別的非正式討論，正在進行中。

    報導指出，今年的中歐峰會正值中歐關係特別敏感的時期。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中歐之間的緊張關係加劇，歐盟指責中國支持俄羅斯，並對中國進口的電動車以獲得政府補貼為由加徵關稅。

    一名歐盟高級外交官形容，雙方關係正陷入僵局。目前中國對歐政策「只是語氣的改變，不是實質的改變。他們（中國）的政策不會改變，我們（歐洲）的政策也一樣」。

    報導提到，以「戰狼」聞名、現任中國政府歐洲事務特別代表盧沙野聲稱，中國對歐洲的政策一貫是「和平、友誼、合作、互利」。有評論人士認為，盧沙野的新職代表中國對歐立場趨於強硬；但另一名歐盟外交官則表示，中國正在對歐洲進行魅力攻勢，甚至表示希望歐洲能在俄烏戰爭和平談判中占一席之地。

    這名歐盟外交官說，目前他聽到的有關歐盟與中國貿易摩擦的討論比較少。它們仍然存在，但人們的關注減少了。

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