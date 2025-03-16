德國首設國土防衛師 守護關鍵基礎設施

德國陸軍參謀長邁斯中將（右）在成立典禮上，將「國土防衛師」部隊軍旗交予師長安亨內少將，象徵新部隊正式成軍。（圖：德國聯邦國防軍官網）

2025/03/16 20:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國正式成立首支「國土防衛師」（Heimatschutzdivision），這支編制約6000人的部隊旨在強化國內安全與後方防禦。未來，該師將由德國陸軍統一指揮，負責守護關鍵基礎設施，並在危機中反制軍事威脅、支援緊急任務。

據德國國防部聲明，成立典禮於3月14日在柏林尤利烏斯・萊伯兵營（Julius Leber Barracks）舉行，德國陸軍參謀長邁斯（Alfons Mais）親自宣布這項里程碑。自2025年4月1日起，國土防衛師的指揮權將從「領土防衛指揮部」（Territorial Command）移交至陸軍。典禮中，邁斯中將將部隊旗幟授予首任師長亨內（Andreas Henne）少將，標誌該師正式納入陸軍體系。

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這支部隊平時肩負保護港口、鐵路、輸油管線、公路與橋樑等重要設施的重任，同時協助軍隊調動，並在自然災害等緊急情況下提供支援。若遇軍事威脅，國土防衛師將轉為防禦角色，嚇阻潛在敵人。

德國陸軍副總監霍普（Andreas Hoppe）中將表示：「這是國土防衛的關鍵一步，將內部安全力量納入陸軍統一管理，提升效率與戰力。」

國土防衛師成為德國陸軍第四個師級單位。《德國之聲》（Deutsche Welle）指出，其設立背景與北約東翼安全需求有關。若未來三個德軍師被派往波蘭、立陶宛或愛沙尼亞等國抗衡威脅，本土需穩固的後方力量支撐。

目前，該部隊已在德國16個聯邦州設有分隊，編制五個「國土防衛團」（Heimatschutzregiment），全由後備役軍人組成，預計今年10月於柏林增設第六團。自今年1月起，領土防衛部隊獨立展開為期三個月的基礎訓練，涵蓋輕武器操作、爆裂物處理、地形辨識與設施防衛等課程，無需再仰賴聯邦國防軍其他單位。

3月14日，德國正式成立「國土領土防衛師」，標誌著其國土防衛新篇章的開啟。（圖：德國聯邦國防軍官網）

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