吃蟑螂、海龜續命 秘魯漁民太平洋漂流95天奇蹟生還

秘魯漁民納帕（右）在太平洋漂流95天後獲救，於3月14日在秘魯派塔（Paita）接受媒體採訪，淚訴求生經歷。（路透）

2025/03/16 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕秘魯一名漁民在太平洋上漂流95天，靠捕食蟑螂、鳥類與海龜維生，終於在近日奇蹟獲救，回到家人身邊。

《路透》報導，這段驚心動魄的求生之旅始於去年12月7日，馬克西莫·納帕（Maximo Napa）從秘魯南部沿海城鎮馬爾科納（Marcona）出海捕魚。原計畫攜帶2週糧食的短程作業，卻因暴風雨侵襲，在出海第10天偏離航線，從此展開漫長的海上漂流。

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納帕的家人焦急發起搜救，但秘魯海事巡邏隊數月來毫無所獲。直到3月12日，一支厄瓜多漁業巡邏隊在距離厄瓜多海岸約1094公里處發現他。當時，納帕已嚴重脫水，生命垂危。獲救後，他在靠近厄瓜多邊境的派塔（Paita）與兄弟重聚，向《路透》記者回憶：「我不想死，吃了蟑螂、鳥類，最後連海龜也吃了。」

他透露，途中靠收集雨水度日，食物耗盡後的最後15天甚至完全斷糧，僅憑對家人的思念支撐意志，尤其是才兩個月大的孫女。

「我每天都在想念母親，」納帕說，「感謝上帝賜我第二次機會。」他的母親埃琳娜·卡斯特羅（Elena Castro）向秘魯媒體坦言，儘管家人始終樂觀，她一度陷入絕望。「我祈求上帝，無論他生死，只要讓我再見他一面就好，」她在秘魯電視台（TV Perú）受訪時說，「但我的女兒們從未放棄，她們一直安慰我：媽媽，他一定會回來的。」

目前，納帕在派塔接受進一步醫療檢查，計畫隨後前往首都利馬（Lima）。這場95天的海上磨難，不僅展現人類求生意志的堅韌，也成為家人團聚的感人見證。

秘魯漁民納帕獲救，3月15日抵達秘魯皮烏拉省派塔（Paita）時，接受醫療檢查，圖為秘魯海軍提供之現場畫面。（路透）

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