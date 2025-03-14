日相石破茂陷禮券風波 下台危機升高

日本首相石破茂。（法新社）

2025/03/14 18:47

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本首相石破茂爆出發放禮券給黨籍新科議員，再次於政壇掀起「政治與金錢」的風暴，不但引起在野黨砲轟，黨內也槍口向內，禮券風波很可能愈演愈烈，成為壓垮石破內閣的最後一根稻草。

日本朝日新聞十三日報導，石破於本月3日晚間邀請十五位自民黨黨籍新科議員在公邸聚餐，而石破的秘書在當天下午，先行訪問這十五位議員的辦公室發送「土產」，該項土產是相當於10萬圓（約合台幣2.25萬元）的禮券，裝在百貨公司紙袋內，石破的秘書並未向議員索取收據。三日晚間餐會共19人參加，其中包括官房長官林芳正和眾參兩院的官房副長官。

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石破在十三日深夜緊急在公邸接受媒體採訪，他解釋稱這是以私費支出。分發禮券只是想著當作聚餐時的小禮品，慰勞議員的家人，他並否認自己會辭職。今天早上他再度向媒體解釋，參加聚餐的議員都不在他的選區也非政治獻金，所以並不違反公職選舉法和政治資金規正法。

但這樣的解釋似乎未被接受，立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，一份「土產」的價值高達十萬圓，一般社會恐怕很難接受，石破當然要承擔政治責任。國民民主黨黨魁玉木雄一郎則認為，帶頭的人已有違法疑慮，恐怕沒有資格解決「政治與金錢」的問題，如果石破無法消除違法疑慮，很難繼續再擔任首相。

石破在去年上任自民黨總裁後，嚴懲涉入自民黨派閥小金庫事件的黨內同志，許多重量級議員，在去年眾院大選中未獲提名或中箭落馬，自民黨眾議員席次大幅減少，失去國會過半的優勢，形成朝小野大的局面。

自民黨內保守派對石破迎合輿論，暗打敵對派閥的做法早有不滿，但為了保住政府總預算過關而隱忍不發，眼見今年七月將舉行的參議員期中選舉將至，已有黨籍參議員磨刀霍霍，打算在總預算過關後將石破拉下台，因為他們認為若由石破繼續領軍，今年的參院選舉，自民黨必輸無虞。

石破在二月訪美後，民調支持度雖略有上升，但進入三月又再次反轉，NHK在本月10日公布的民調顯示，內閣支持率僅達三十六%，不支持率為四十五%。事實上，自民黨最高顧問麻生太郎、前首相岸田文雄和前幹事長茂木敏充十日晚間餐敘，日媒臆測三位同床異夢的黨內大老聚首，談的正是誰來接班。

日本政府總預算已通過眾院審查，目前正在參院審查中，就在這個關鍵時刻，石破爆出發放禮券給新科議員的風波，必然影響參院的預算審查進度，今天參院預算委員會的質詢，全都圍繞在這個話題。

石破政治之路師承前首相田中角榮，田中擔任首相時出手大方，黨內同志澤惠廣被，石破今天在參院答詢時也自曝，年輕時收過很多「土產」，都是拿去旅行社換成機票，那個年代公費僅補貼鐵路車票。

石破以高標準檢視黨內同志，但自身卻陷入禮券風暴，尤其在預算審查的敏感期間，被視為是一種政治自殺行為，也為黨內要拉他下台添了柴火。

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