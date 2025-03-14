確保「自由使用」巴拿馬運河 傳白宮下令美軍備妥方案

一艘美國海警船停泊在巴拿馬運河一處海軍基地。（美聯社）

2025/03/14 19:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國國家廣播公司》（NBC）13日引述美國官員說法披露，白宮已下令五角大廈提供可行的軍事方案，以確保美國不受限制地使用巴拿馬運河，包括加強美國與巴拿馬安全合作，甚至是實際奪取運河都納入考慮。但巴拿馬外交部長艾查強調，巴國將堅定捍衛領土、運河和主權。

美國總統川普上任後，指控巴拿馬運河逐漸被中國勢力滲透，並在本月初的國會兩院聯席會議國情咨文演說中，再次揚言要「收回」該運河，但對於如何「收回」並未多加著墨。NBC披露白宮一份題為「臨時國家安全指導方針」的備忘錄，內容指示五角大廈擬定增加美軍在巴拿馬部署的方案，具體作法包括與巴拿馬安全部隊建立更密切合作，以及美軍以武力奪取等，後者可能性較小，取決於兩國部隊合作程度。

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官員表示，負責擬定方案的南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey），已向預計下月訪問巴拿馬的國防部長赫格塞斯提交草案，但官員強調，美國不太可能入侵巴拿馬，除非是美軍在當地增加軍事部署後，還是無法實現川普的目標，亦即削弱中國在運河附近的影響力，尤其是對於船隻進入運河的影響力。川普政府認為，如果美中發生衝突，北京可能關閉該運河，阻止軍艦在內的美國船隻通行。

美軍目前在巴拿馬部署逾200名官兵，但人數隨著部隊輪調而改變，其中包括與巴國部隊合作保護該國免受內部威脅、叛變或動亂的美軍特種部隊。兩國潛在的安全合作策略包括，確保美國船隻安全通過運河，以恢復美國對該運河的所有權和營運權，以及派美軍保護巴拿馬現有港口的安全、在巴拿馬建造新港口，或由美國陸軍工兵部隊操作運河船閘等。美方也討論在巴拿馬開設陸軍叢林學校或訓練營，形式與美軍在運河移交前，於當地接受叢林戰訓練一樣。

川普私下告訴顧問，美國在巴拿馬及該運河的軍事存在，對於美國「收回」運河至關重要。他也明確表示，希望美軍出現在運河區，以展示武力。美方計畫中的另一個重點是，一旦發生區域戰爭或美國本土受到威脅，美軍可能部署在巴拿馬附近，以確保運河安全，並阻止中國勢力進入運河，但唯有在戰爭發生時，美軍才會阻止中國船隻通過運河。

《美國有線電視新聞網》（CNN）進一步披露，該備忘錄還指出，美軍的首要任務是保衛本國，指示五角大廈封鎖邊境，擊退各種形式的入侵，包括大規模非法移民、毒品販賣、人口走私和販賣及其他犯罪活動，並與國土安全部協調驅逐非法外籍人士。備忘錄也顯示，美國有意削減歐洲駐軍、限縮對烏援助，由北約組織（NATO）接手歐洲傳統防衛事務，包括帶頭武裝烏克蘭，美國僅負責擴大核嚇阻，並調派美國本土及印太地區不需要的傳統部隊赴歐。

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