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    相當於人類百歲！ 日本動物園25歲獅子「Oto」衰老過世

    位在日本愛知縣的豐橋綜合動植物公園，飼養一隻名為「Oto」（オト）的年老雄獅，牠以25歲又6個月的高齡，相當於人類的100歲，成為全日本最長壽的人工飼養獅子。（圖擷取自@akari0233 社群平台「X」）

    位在日本愛知縣的豐橋綜合動植物公園，飼養一隻名為「Oto」（オト）的年老雄獅，牠以25歲又6個月的高齡，相當於人類的100歲，成為全日本最長壽的人工飼養獅子。（圖擷取自@akari0233 社群平台「X」）

    2025/03/11 15:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在日本愛知縣的豐橋綜合動植物公園（のんほいパーク），飼養一隻名為「Oto」（オト）的年老雄獅，牠以25歲又6個月的高齡，相當於人類的100歲，成為全日本最長壽的人工飼養獅子。然而，園方在昨（10）日悲痛表示，Oto因衰老過世，噩耗令許多喜愛牠的粉絲感到震驚與不捨。

    綜合日媒報導，Oto在1999年出生於北海道的旭山動物園，直到2001年才移居愛知縣豐橋市的豐橋綜合動植物公園，自此不僅成為園內的高明星動物，也成為許多當地民眾與遊客的童年記憶。園方透露，Oto是隻熱衷吃飯、食慾旺盛的貪吃鬼獅子，健康狀態一直非常良好，並在2011年10月28日時，成為全日本動物園最高齡的獅子。

    園方表示，總是很有元氣的Oto從今年2月開始，睡眠時間明顯變長、飲食量也大幅減少，即便飼育員們之後對Oto更加細心照顧，牠仍在3月10日上午於睡夢中離世，享年25歲又6個月，經園方調查確認死因為自然衰老。為了紀念Oto，園方預計從今（11）日起至20日，在園區內的獅子館設置獻花台，提供喜愛Oto的遊客悼念牠。

    豐橋綜合動植物公園在昨（10）日悲痛表示，Oto因衰老過世，噩耗令許多喜愛牠的粉絲感到震驚與不捨。（圖擷取自@non_hoi_park 社群平台「X」）

    豐橋綜合動植物公園在昨（10）日悲痛表示，Oto因衰老過世，噩耗令許多喜愛牠的粉絲感到震驚與不捨。（圖擷取自@non_hoi_park 社群平台「X」）

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