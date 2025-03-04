恐怖人口走私網曝光！移民遭囚禁虐待 洛杉磯成犯罪集團中轉站

美國聯邦當局近日宣布成功破獲一個橫跨美國、墨西哥與瓜地馬拉的大規模人口走私集團。（美聯社）

2025/03/04 10:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦當局近日宣布成功破獲一個橫跨美國、墨西哥與瓜地馬拉的大規模人口走私集團，該組織在過去五年間非法偷運約兩萬名瓜地馬拉移民入境美國，每名移民需支付高達1萬8000美元（約新台幣59萬）的費用，部分無法支付費用的移民甚至遭到囚禁與威脅，手法極為殘忍。

綜合外媒報導，根據美國檢察官辦公室的聲明，這個犯罪集團自2019年至2024年間活躍，主要利用多條走私路線，先將移民從瓜地馬拉運送至墨西哥，隨後安排越境進入美國，通常落腳亞利桑那州，再被轉移至全美各地的藏匿點，其中洛杉磯更是該集團的主要中轉站之一。

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檢方進一步指出，部分無力支付全額費用的移民會被扣為人質，尤其是在洛杉磯西湖區的藏匿地點內，犯罪集團向其家屬勒索贖金，一旦款項到手，移民才會被送往美國至少20個州，且仍需支付額外費用，進一步加深了受害者的經濟與身心壓力。

四名主要被告均為瓜地馬拉籍無證移民，目前面臨多項聯邦重罪指控，包括合謀走私人口、非法運輸與藏匿外國人以牟取私利、涉嫌劫持人質，以及組織犯罪導致死亡等，若罪名成立，恐面臨終身監禁甚至死刑。該集團的「首腦」馬圖爾（Eduardo Domingo Renoj-Matul）與「得力助手」查赫（Cristobal Mejia-Chaj）已遭逮捕並接受提審，兩人皆不認罪。第三名被告埃爾南德斯（Helmer Obispo-Hernandez）仍在逃，據稱他曾威脅殺害一名美國國土安全部官員及其家人，當局正全力追緝中。第四名被告奧克斯拉赫（Helmer Obispo-Hernandez）則因涉及奧克拉荷馬州一起造成七人死亡的車禍事件而被拘留，罹難者中包括一名四歲兒童，使案件更受關注。

美國聯邦當局強調，這次行動成功摧毀了美國「最大、最危險」的非法移民走私組織之一，並表示國土安全部仍在持續調查，未來可能會有更多相關嫌犯落網。檢方指出，這類走私犯罪不僅涉及人口販運、暴力威脅與非法拘禁，甚至導致無數移民在極端條件下喪生，聯邦政府將加強執法力度，防止更多無辜者受害，確保邊境安全。

第三名被告埃爾南德斯仍在逃，據稱他曾威脅殺害一名美國國土安全部官員及其家人，當局正全力追緝中。（美聯社）

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