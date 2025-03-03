驚！看《美國隊長》天花板突崩塌 唯二情侶觀眾奇蹟生還

美國華盛頓的「自由影城」近日發生天花板坍塌事故。（擷取自Wenatchee Valley Firefighters, Local 453/FB）

2025/03/03 14:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕漫威宇宙今年首部電影《美國隊長：無畏新世界》全球票房已突破3億美元，持續掀起話題。然而，美國華盛頓州一間電影院在播放該片時，卻發生天花板崩塌的驚險事故，所幸現場僅有一對情侶，2人奇蹟生還，讓這場意外成為驚心動魄的英雄逃生。

綜合外媒報導，當地時間2月25日晚間8時許，這對情侶正在華盛頓州韋納奇（Wenatchee）的自由電影院（Liberty Cinema）觀賞《美國隊長：無畏新世界》，整個影廳只有他們兩個人。期間男生突然聽見奇怪的咔嗒聲與碎裂聲，立即站起來檢查，他走向銀幕抬頭一看，發現天花板即將崩塌，立即對女友大喊「快跑！」

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由於坍塌發生得太快，女方未能及時閃避，被掉落的木板及瓦礫掩埋，電影仍繼續播放。韋納奇谷消防局（Wenatchee Valley Fire）獲報緊急趕到現場，發現女子座位距離最嚴重的坍塌區域僅隔一排。2人最終毫髮無傷地離開電影院。

韋納奇谷消防局隊長菲利浦斯（Cam Phillips）表示，這間自由電影院最初建於1919年，最近一次改建是在1970年代，建築老舊已久。他坦言，如果這場意外發生在週末的滿座場次，後果恐怕不堪設想。

電影院所屬公司「太陽盆地劇院」（Sun Basin Theatres）發言人庫克（Bryan Cook）指出，這起事故完全出乎意料，目前正與相關單位合作調查，希望盡快釐清事故原因，並進行全面維修與安全檢查。

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