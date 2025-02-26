為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓51歲男子持刀襲警 中彈後緊急送醫不治

    南韓光州市一名男子今日凌晨3時10分在一條小巷子持刀刺傷1名警員，當地警方在制伏過程中多次警告嫌犯放下凶器遭拒，最終開槍擊斃嫌犯。（圖擷自「@yonhaptweet」X）

    南韓光州市一名男子今日凌晨3時10分在一條小巷子持刀刺傷1名警員，當地警方在制伏過程中多次警告嫌犯放下凶器遭拒，最終開槍擊斃嫌犯。（圖擷自「@yonhaptweet」X）

    2025/02/26 10:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓光州市一名男子今日凌晨3時10分在一條小巷子持刀刺傷1名警員，當地警方在制伏過程中多次警告嫌犯放下凶器遭拒，經初步調查發現，警員與嫌犯扭打過程中發射3枚實彈擊中男子，隨後緊急送醫仍不治。

    綜合《韓聯社》等韓媒報導，51歲男嫌手持紙袋今日凌晨接近3時於光州市東區的一條小巷子尾隨2名女性，還在她們進入公寓並盯著對方輸入大樓門禁密碼，察覺情況有異即刻報警求助，警方接獲報案急赴現場。

    警員抵現場發現男子站在公寓門口徘徊，見到警車便轉身離開，A警上前詢問，男子忽然從紙袋中掏出刀器攻擊，A警倒地重新站起時，男嫌持刀朝旁邊襲擊B警，A警緊急拔槍制伏，先後使用電擊槍、空包彈及實彈。

    經初步調查，過程中警察多次警告男嫌，但男嫌拒絕放下武器，男嫌2次攻擊B警，2人還扭打成一團，此時有3枚實彈射出擊中男嫌，隨後緊急送醫仍不治，B警臉部和頸部嚴重受傷，目前已在醫院接受手術，警方正調查涉事警察使用槍枝是否合法安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播