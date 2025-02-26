南韓51歲男子持刀襲警 中彈後緊急送醫不治

南韓光州市一名男子今日凌晨3時10分在一條小巷子持刀刺傷1名警員，當地警方在制伏過程中多次警告嫌犯放下凶器遭拒，最終開槍擊斃嫌犯。（圖擷自「@yonhaptweet」X）

2025/02/26 10:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓光州市一名男子今日凌晨3時10分在一條小巷子持刀刺傷1名警員，當地警方在制伏過程中多次警告嫌犯放下凶器遭拒，經初步調查發現，警員與嫌犯扭打過程中發射3枚實彈擊中男子，隨後緊急送醫仍不治。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，51歲男嫌手持紙袋今日凌晨接近3時於光州市東區的一條小巷子尾隨2名女性，還在她們進入公寓並盯著對方輸入大樓門禁密碼，察覺情況有異即刻報警求助，警方接獲報案急赴現場。

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警員抵現場發現男子站在公寓門口徘徊，見到警車便轉身離開，A警上前詢問，男子忽然從紙袋中掏出刀器攻擊，A警倒地重新站起時，男嫌持刀朝旁邊襲擊B警，A警緊急拔槍制伏，先後使用電擊槍、空包彈及實彈。

經初步調查，過程中警察多次警告男嫌，但男嫌拒絕放下武器，男嫌2次攻擊B警，2人還扭打成一團，此時有3枚實彈射出擊中男嫌，隨後緊急送醫仍不治，B警臉部和頸部嚴重受傷，目前已在醫院接受手術，警方正調查涉事警察使用槍枝是否合法安全。

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