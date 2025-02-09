中國實況主赴基輔獨立廣場為陣亡士兵獻花 青天白日旗意外入鏡

中國抖音主播前往獨立廣場獻花時，我國青天白日國旗也意外入鏡。（圖擷自X）

2025/02/09 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續近3年，雙方都蒙受重大人員損失，有中國抖音主播前往烏克蘭，發現基輔獨立廣場，擺滿致敬陣亡士兵鮮花，其中獻花最多的是中國人，我國青天白日國旗也意外入鏡。

中國抖音主播培霖日前前往基輔，稱要去獨立廣場的國際烈士園向3名陣亡華人士兵獻花，不過他所謂的3名陣亡華人士兵其實是2名台灣人跟1名想當台灣人的中國人；花店工作人員稱，由於獻花民眾踴躍，現場已經沒地方放置花瓶了，以後送的話只能放花上去而已，當主播前往獨立廣場獻花時，我國青天白日國旗也意外入鏡。

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主播聲稱，許多中國人在這裡獻花「比任何一個國家都多」，有網友表示，中國百姓在中國不能公開支持烏克蘭，只有去基輔獻花表達，也有網友認為這是在作秀「個人覺得送砲彈比送花好」。

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