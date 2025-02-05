硬起來！泰國正式對緬甸邊境詐騙園區「斷網斷電斷油」

本月5日上午9時起，泰國政府正式對緬甸邊境地區實施斷網、斷電和斷油。圖為妙瓦底KK園區。（圖擷自網路）

2025/02/05 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在外界要求打擊詐騙園區壓力日增之際，泰國政府5日正式宣布，自當天上午9時起，對泰緬邊境的緬甸地區實施斷網、斷電和斷油。

綜合媒體報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）4日在會議上，嚴正要求國家安全委員會對邊境地區斷電措施進行監督，並授權副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）與國家安全委員會召開緊急會議，討論進一步措施。

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1996年泰國內閣決議，允許泰國地方電力局向鄰國村莊出售電力。泰國地方電力局是泰國最大國營電力公司，直屬泰國內政部。目前，泰國電力局為緬甸境內5個地區提供電力，包括妙瓦底（Myawaddy）地區。

緬甸、柬埔寨和寮國近年成為電信詐騙和網路賭博等非法活動的大本營。儘管各國嘗試打擊相關犯罪活動，但犯罪集團一再轉移陣地，始終無法杜絕，據悉，部分集團目前集中在泰緬邊境的緬東城鎮。

與此同時，妙瓦底詐騙園區農曆新年期間仍洋溢樂觀氛圍。社群媒體X帳號「推上小隱」稱，妙瓦底最大詐騙園區「亞太城」舉辦了春節聯歡晚會。相關影片顯示，舞台上的巨大看板寫著「2025亞太城春節聯歡晚會」。

專家分析，舉辦盛大晚會是詐騙組織的心理戰術。此舉不僅能穩定軍心，也向外界傳達「昇平」假象，削弱執法行動決心，並吸引更多不肖分子和集團進駐。

泰國總理貝東塔。（路透資料照）

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