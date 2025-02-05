入冬最強寒流襲日！ 北海道、北陸多地降雪一夜破紀錄

受到今年入冬以來最強「最強寒流」影響，日本北海道、北陸地方等日本海一側皆出現強烈降雪。（歐新社）

2025/02/05 14:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到今年入冬以來最強「最強寒流」影響，日本北海道、北陸地方等日本海一側皆出現強烈降雪。日本氣象廳指出，北海道帶廣市在短短12個小時以內，累積降雪達到129公分，創下日本國內氣象觀測史上最高紀錄。

綜合日媒報導，儘管日本在本月3日已來24節氣之一的「立春」，但受到急速發展的冬季型態低氣壓影響，以及今年入冬最強烈的寒氣流入，加上日本海一帶受冷氣團籠罩時形成的狹長型「日本海極地氣團幅合帶」（JPCZ），導致這波寒潮影響範圍從北海道逐漸南下至北陸地方，目前已擴及到新潟縣與東北地方南部。

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氣象廳表示，受到「日本海極地氣團幅合帶」持續多日的影響，北海道帶廣市的積雪深度從3日下午5點的5公分，至4日上午9點迅速暴增至129公分，短短一夜間降下超過1.2公尺的大雪，是當地時隔53年以來再度出現積雪超過120公分的情形；知名觀光景點岐阜縣白川村，當地的降雪量則是4日下午4點累積至178公分。

另外，截至今（5）日上午6點，富山縣富山市豬谷地區16公分、岐阜縣飛驒市河合地區12公分，日本海一側也迎來強風，其中北海道松前町5日上午3時58分的最大瞬間風速便達到每秒28.1公尺。氣象廳指出，這波寒流將持續影響至周末，威力將於5、6日達到高峰，並在時間影響下為各地帶來警報級的暴風雪與積雪。

氣象廳與國土交通省警告民眾，必須慎防暴風雪與巨浪帶來的危害，以及閃電打雷和龍捲風，積雪可能導致停電、路樹倒塌、甚至是雪崩等情況，並強調「非必要請儘量暫時停止外出」，外出時則必須慎防交通癱瘓、因積雪導致車輛卡在路上動彈不得等，開車出門前也請務必加滿油箱、備妥食物、加裝雪鏈或冬季用輪胎。

警報級の大雪 岐阜・白川村では2メートル超えの積雪を観測 最強寒波の影響で今後も大雪続く見込み https://t.co/9pdLpbOFlU — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） February 5, 2025

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