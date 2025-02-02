深海巨怪現身！10公尺巨型幻影水母罕見胎生 從嘴巴生小孩

巨型幻影水母最特別的是繁殖方式，牠們可是「胎生」的。（圖：Monterey Bay Aquarium Research Institute）

2025/02/02 14:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕巨型幻影水母（Stygiomedusa gigantea）是深海中的神祕巨怪，這種體長可達10公尺的掠食者，顛覆了人們對水母的想像。據《生活科學》（LiveScience）網站報導，研究人員2022年在南極洲的三次潛水探勘中，都觀察到牠們的身影，顯示牠們在南極海域可能棲息於較淺水層。

巨型幻影水母擁有巨大的身形，其傘狀體寬約1公尺，四條絲帶狀的觸手更長達10公尺，是海洋中最大的無脊椎掠食者之一。與一般水母不同，牠們沒有刺絲胞的觸手，而是以長長的觸手纏繞浮游生物、小魚等獵物，再送入口中。這種水母主要棲息於海面下6700公尺的深海，自1899年首次被發現，1910年被描述以來，只被目擊約120次。由於其可壓縮的身體結構，讓牠們能適應深海的巨大壓力。

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巨型幻影水母最特別之處，在於牠們「胎生」的繁殖方式，幼體在母體內發育，最後從傘狀體內側脫離，並從母親的口中游出。此外，牠們還能透過生物發光，發出微弱的橘紅色光芒。科學家推測這可能用於溝通、迷惑掠食者、引誘獵物或吸引配偶。在深海中，由於紅光穿透力差，這微弱光芒反而有助於隱匿。

在美國加利福尼亞灣的一次探勘中，蒙特雷灣水族館研究所（Monterey Bay Aquarium Research Institute）的研究人員，觀察到一隻巨型幻影水母下方，藏匿著一種小型魚類—深海鼬魚（Thalassobathia pelagica）。這種魚類會幫水母清除身上的寄生蟲，作為棲身於水母庇護下的回報。

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