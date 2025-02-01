數百中國黃牛湧秋葉原「瘋搶輝達5090」 失控畫面曝光
有東京秋葉原店家宣布限量販售輝達新顯示卡，未料發售日當天湧進數百名中國人，排隊期間造成嚴重騷亂、公物被毀，事後這些顯示卡大多被高價轉賣。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
相關新聞報導：輝達RTX 5090顯卡黃牛喊價22萬 有人秀台胞證幫中國在台搶購
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）日前開賣新一代GeForce RTX 50 系列顯示卡「5090」與「5080」，不僅吸引玩家搶購，還傳出大批中國黃牛前往各國掃貨、再高價轉賣牟利。日媒指出，有東京秋葉原店家宣布限量販售輝達新顯示卡，未料發售日當天湧進數百名中國人，排隊期間更造成嚴重騷亂、附近幼稚園公物被毀。
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綜合日媒報導，位在日本東京都秋葉原的電腦零件販售商「電腦工房秋葉原零件館」，預計從1月30日下午4點開始，開始發放抽籤券，當晚開賣人氣極高的輝達顯示卡GeForce RTX 5090與5080。報導指出，店家已事先對外發布公告，表示只會給發售日當天在店外排隊的前100人發放抽籤券，並對獲得抽籤券的民眾，限量販售10組商品。
未料，發售日當天聚集數百名想購買輝達顯示卡的民眾，讓場面陷入一陣混亂。根據路過民眾與附近居民表示，這些民眾高達90%是講著中文、疑似打著代購名義實為「高價轉賣黃牛」的中國人，且毫無秩序可言，店家規定下午3點前禁止排隊，但仍有大量中國人提早湧入店外排隊，導致馬路人潮過多，擁擠的程度甚至連車輛都無法通行。
不僅如此，這些中國人為了能搶到店家發放的抽籤券，部分人直接攀爬上一旁「昌平幼稚園」的柵欄，還踩壞圍欄上的招牌，所幸事發當時幼稚園內沒有學童或教職員，並未造成園方人員受傷。對此，店家緊急派出25名員工管控秩序，然而場面仍舊持續失控，店家表示當天排隊顧客高達8成是「外國人」，員工與這些人語言完全不通。
事後店家緊急公告改成「網上抽籤」，同時對慘遭波及的幼稚園致歉並承諾賠償；這起事件也導致秋葉原的其他店家，陸續宣布取消在實體店裡販售新款輝達顯示卡。另有不少日本網友發現，當天有買到RTX 5090的中國人，大多把商品被放上二手市場網站轉賣，目前最高已來到至少80萬日圓（約新台幣17萬元），且價格還在持續升高。
https://t.co/YPwMfkKQaz pic.twitter.com/QDRjPA3sm6— パソコン工房秋葉原パーツ館 （@PK_akibahonten） January 30, 2025
幼稚園侵入してるやつエグいってwwww— トミーP （@ajirusu20kosu） January 30, 2025
まじで捕まってくれ pic.twitter.com/Bww5uP4oXp
RTX5090争奪戦の様子です— dorapon （@no_zz_dorapo） January 30, 2025
顔写ってるので後で消します pic.twitter.com/7bmReYqkwH
中国人が投稿してました pic.twitter.com/6nqHPUzhHy— のうまにあ 願榮光???????????? （@FreeAll_protest） January 31, 2025
パソコン工房パーツ館でRTX5090の抽選の呼びかけが始まりましたが、現場は大混乱しております。— 立山登 （@tateyamanoboru1） January 30, 2025
怒号が飛び交い、あろうことか隣の幼稚園の柵に登る人まで出る始末。#RTX5090 pic.twitter.com/BIPOLdXays
パソコン工房 秋葉原パーツ館のグラフィックボードRTX5080・RTX5090販売で昌平幼稚園の看板が破壊されたりと大混乱だった件、その影響からかツクモ、ドスパラ、ソフマップ、ビックカメラ、arkなどで店頭販売を中止。与えた影響の大きさを感じる pic.twitter.com/CauZZQ8po4— ﾂﾙﾐﾛﾎﾞ （@kaztsu） January 30, 2025
秋葉原で貴重なパソコンの部品（グラボ）を買いたいオタクの群衆パニック— ゆるふわ怪電波☆埼玉 （@yuruhuwa_kdenpa） January 31, 2025
一部が幼稚園の敷地に侵入し職員がさすまたで迎撃する騒動に
令和の物売るっていうレベルじゃねぇぞ pic.twitter.com/ef00HF6XQa
30日東京・秋葉原で撮影されたのは数百人の客が店舗に向け殺到する様子です。お目当ては貴重なパソコンの部品。客のなかには近くの幼稚園の柵を乗り越える人の姿も見られました。グラボ目当てらしいがパソコン部品ならネット販売しようよ???? pic.twitter.com/mdImGXAFHg— ちょけまる。???? （@ahsnoopyninari6） January 31, 2025
画像は当選者の中国人のうちのひとりです。— はな （@hanakunchankun） January 30, 2025
✔️15時前並び禁止
✔️23時前にSNSにレシート画像や情報流すの禁止
✔️購入整理券段階での転売禁止
禁止事項コンプリートしてます。
まだ引き渡しが始まっていません。
レシートから特定できると思うので23時に注目してます。 pic.twitter.com/0H1d54fHZg
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位在販售顯示卡店家附近的昌平幼稚園，事發當天圍欄遭到部分搶購民眾攀爬，導致招牌受損。（圖擷取自@kaztsu社群平台「X」）
事後店家緊急公告改成「網上抽籤」，同時對慘遭波及的幼稚園致歉並承諾賠償。（圖擷取自@kaztsu社群平台「X」）