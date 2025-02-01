數百中國黃牛湧秋葉原「瘋搶輝達5090」 失控畫面曝光

有東京秋葉原店家宣布限量販售輝達新顯示卡，未料發售日當天湧進數百名中國人，排隊期間造成嚴重騷亂、公物被毀，事後這些顯示卡大多被高價轉賣。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/02/01 20:38

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）日前開賣新一代GeForce RTX 50 系列顯示卡「5090」與「5080」，不僅吸引玩家搶購，還傳出大批中國黃牛前往各國掃貨、再高價轉賣牟利。日媒指出，有東京秋葉原店家宣布限量販售輝達新顯示卡，未料發售日當天湧進數百名中國人，排隊期間更造成嚴重騷亂、附近幼稚園公物被毀。

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綜合日媒報導，位在日本東京都秋葉原的電腦零件販售商「電腦工房秋葉原零件館」，預計從1月30日下午4點開始，開始發放抽籤券，當晚開賣人氣極高的輝達顯示卡GeForce RTX 5090與5080。報導指出，店家已事先對外發布公告，表示只會給發售日當天在店外排隊的前100人發放抽籤券，並對獲得抽籤券的民眾，限量販售10組商品。

未料，發售日當天聚集數百名想購買輝達顯示卡的民眾，讓場面陷入一陣混亂。根據路過民眾與附近居民表示，這些民眾高達90%是講著中文、疑似打著代購名義實為「高價轉賣黃牛」的中國人，且毫無秩序可言，店家規定下午3點前禁止排隊，但仍有大量中國人提早湧入店外排隊，導致馬路人潮過多，擁擠的程度甚至連車輛都無法通行。

不僅如此，這些中國人為了能搶到店家發放的抽籤券，部分人直接攀爬上一旁「昌平幼稚園」的柵欄，還踩壞圍欄上的招牌，所幸事發當時幼稚園內沒有學童或教職員，並未造成園方人員受傷。對此，店家緊急派出25名員工管控秩序，然而場面仍舊持續失控，店家表示當天排隊顧客高達8成是「外國人」，員工與這些人語言完全不通。

事後店家緊急公告改成「網上抽籤」，同時對慘遭波及的幼稚園致歉並承諾賠償；這起事件也導致秋葉原的其他店家，陸續宣布取消在實體店裡販售新款輝達顯示卡。另有不少日本網友發現，當天有買到RTX 5090的中國人，大多把商品被放上二手市場網站轉賣，目前最高已來到至少80萬日圓（約新台幣17萬元），且價格還在持續升高。

位在販售顯示卡店家附近的昌平幼稚園，事發當天圍欄遭到部分搶購民眾攀爬，導致招牌受損。（圖擷取自@kaztsu社群平台「X」）

事後店家緊急公告改成「網上抽籤」，同時對慘遭波及的幼稚園致歉並承諾賠償。（圖擷取自@kaztsu社群平台「X」）

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