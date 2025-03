「上帝之眼」40年神秘訊號 可能是行星死亡悲鳴

2025/03/07 22:28

〔編譯管淑平/綜合報導〕距離地球約650光年外的「螺旋星雲(Helix Nebula)」,其核心發出神秘的X射線訊號,一直令天文學家不解。經過數十年的觀測與追蹤,墨西哥研究團隊近日發表報告,表示可能解開這個謎團:這個X射線可能來自一顆靠太近的行星,被星雲中心的白矮星撕裂所發出的最後訊號。

螺旋星雲屬於「行星狀星雲」,是恆星演化末期,燃料用盡,開始將外層氣體往外拋射所形成,其中心留下恆星殘骸白矮星。該星雲看來有如一隻眼睛,因此又有「上帝之眼」之稱。

根據《英國廣播公司新聞網》(BBC News)6日報導,和美國國家航空暨太空總署(NASA)錢德拉X射線天文台4日發表的新聞稿,天文學家在1980年就探測到,螺旋星雲核心的白矮星WD 2226-210,發出奇怪的高能X射線,但問題在於,白矮星通常不會發出強烈X射線。現在墨西哥國立自治大學研究團隊,利用錢德拉X射線望遠鏡,和歐洲太空總署(ESA)的XMM—牛頓(XMM-Newton)太空望遠鏡,找出這道X射線來源。

這份研究報告在1月號《皇家天文學會月報》(MNRAS)發表。報告第一作者、天文學家艾斯特拉達—多雷多(Sandino Estrada-Dorado)說:「我們可能終於找出一個持續超過40年的謎團原因」,「這個X射線訊號可能來自被拉進那個白矮星的行星殘骸,是一個被螺旋星雲的白矮星摧毀的行星,發出的死亡悲鳴」。

此前天文學家已知,WD 2226-210周圍有一個大小如海王星的行星,以低於3天的週期公轉。但是最新這份研究揭露出,另有一顆大小約同木星的行星,更接近這個白矮星,這顆行星在該恆星系統中與其他行星的引力交互作用下逐漸靠近,最終被白矮星的引力撕裂。

報告共同作者、西班牙安達魯西亞天文物理學研究所(IAA)天文學家格雷洛(Martin Guerrero)說,「我們一直看見的這個神秘訊號,可能是這個被撕碎的行星殘骸,掉落白矮星表面被加熱到高溫,因而發出X射線」。他說,若證實,「這會是我們所見第一個例子,呈現行星被一個行星狀星雲中心恆星摧毀」。

這道X射線強度在1992年、1999年和2002年的觀測都保持穩定,不過,每2.9小時會出現微小的規律變化,這一點可能顯示該行星碎片仍然殘留在白矮星附近。

此外,WD 2226-210的X射線特性,與另外兩顆不位於行星狀星雲內的白矮星相似,後者的其中一顆正緩慢地把一顆行星伴星的物質吸走,另一顆則可能正把一顆已被摧毀的行星殘骸拉到其表面。這三顆白矮星可能代表一種新的「變化中」天體。研究人員說,尋找更多這樣的系統之重要性在於,會有助於了解,像太陽這類恆星進入老年後,其周圍行星的存亡機制。

