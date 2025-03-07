為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「上帝之眼」40年神秘訊號 可能是行星死亡悲鳴

    螺旋星雲（Helix Nebula）。（法新社檔案照）

    螺旋星雲（Helix Nebula）。（法新社檔案照）

    2025/03/07 22:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕距離地球約650光年外的「螺旋星雲（Helix Nebula）」，其核心發出神秘的X射線訊號，一直令天文學家不解。經過數十年的觀測與追蹤，墨西哥研究團隊近日發表報告，表示可能解開這個謎團：這個X射線可能來自一顆靠太近的行星，被星雲中心的白矮星撕裂所發出的最後訊號。

    螺旋星雲屬於「行星狀星雲」，是恆星演化末期，燃料用盡，開始將外層氣體往外拋射所形成，其中心留下恆星殘骸白矮星。該星雲看來有如一隻眼睛，因此又有「上帝之眼」之稱。

    根據《英國廣播公司新聞網》（BBC News）6日報導，和美國國家航空暨太空總署（NASA）錢德拉X射線天文台4日發表的新聞稿，天文學家在1980年就探測到，螺旋星雲核心的白矮星WD 2226-210，發出奇怪的高能X射線，但問題在於，白矮星通常不會發出強烈X射線。現在墨西哥國立自治大學研究團隊，利用錢德拉X射線望遠鏡，和歐洲太空總署（ESA）的XMM—牛頓（XMM-Newton）太空望遠鏡，找出這道X射線來源。

    這份研究報告在1月號《皇家天文學會月報》（MNRAS）發表。報告第一作者、天文學家艾斯特拉達—多雷多（Sandino Estrada-Dorado）說：「我們可能終於找出一個持續超過40年的謎團原因」，「這個X射線訊號可能來自被拉進那個白矮星的行星殘骸，是一個被螺旋星雲的白矮星摧毀的行星，發出的死亡悲鳴」。

    此前天文學家已知，WD 2226-210周圍有一個大小如海王星的行星，以低於3天的週期公轉。但是最新這份研究揭露出，另有一顆大小約同木星的行星，更接近這個白矮星，這顆行星在該恆星系統中與其他行星的引力交互作用下逐漸靠近，最終被白矮星的引力撕裂。

    報告共同作者、西班牙安達魯西亞天文物理學研究所（IAA）天文學家格雷洛（Martin Guerrero）說，「我們一直看見的這個神秘訊號，可能是這個被撕碎的行星殘骸，掉落白矮星表面被加熱到高溫，因而發出X射線」。他說，若證實，「這會是我們所見第一個例子，呈現行星被一個行星狀星雲中心恆星摧毀」。

    這道X射線強度在1992年、1999年和2002年的觀測都保持穩定，不過，每2.9小時會出現微小的規律變化，這一點可能顯示該行星碎片仍然殘留在白矮星附近。

    此外，WD 2226-210的X射線特性，與另外兩顆不位於行星狀星雲內的白矮星相似，後者的其中一顆正緩慢地把一顆行星伴星的物質吸走，另一顆則可能正把一顆已被摧毀的行星殘骸拉到其表面。這三顆白矮星可能代表一種新的「變化中」天體。研究人員說，尋找更多這樣的系統之重要性在於，會有助於了解，像太陽這類恆星進入老年後，其周圍行星的存亡機制。

    錢德拉X射線天文台發文如下

    螺旋星雲核心白矮星（右上）撕裂一顆該系統內行星示意圖。（取自錢德拉X射線天文台官網，Credit: NASA/CXC/SAO/M. Weiss）。

    螺旋星雲核心白矮星（右上）撕裂一顆該系統內行星示意圖。（取自錢德拉X射線天文台官網，Credit: NASA/CXC/SAO/M. Weiss）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播