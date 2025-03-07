易胖體質揭密！這基因讓拉布拉多犬易發福 人類也逃不過

拉布拉多犬在菲律賓一家寵物友善餐廳享受美食。（路透檔案照）

2025/03/07 19:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕不僅人，寵物狗也有肥胖的問題，一份6日在《科學》（Science）期刊發表的研究，找出有些狗狗就是容易肥胖的基因根源，有肥胖基因的狗狗，身體質量比沒有該基因的狗狗高8%，而人身上也有這種肥胖基因機制。

《科學新聞》（Science News）、《法新社》報導，率領這份研究的英國劍橋大學生理、發育與神經科學系研究員、獸醫拉芬（Eleanor Raffan），長期研究動物基因，希望找出跨物種、包括人類的生理機制線索，而由於狗經過長時間的選擇性繁殖育種，使其成為研究基因、飲食和生活方式，對體重之影響的重要物種。

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她和研究團隊以貪吃又易胖著稱的拉布拉多犬為研究對象，收集241隻狗狗的口水樣本，進行全基因組關聯分析研究（GWAS），並評估這些狗狗渴望食物的程度，例如是否經常纏著飼主討食，或者是否挑食等。GWAS分析是檢視生物體的完整基因組，找出與特定特徵有關的基因區域。

分析顯示，對狗狗肥胖影響最顯著的是DENND1B基因，有這種基因的狗狗，身體質量比沒有此基因的狗高8%；而且當研究人員在數千名人類的基因資訊資料庫中搜尋，發現同樣的基因，也與身體質量較高的人有關聯性。

DENND1B基因影響調節胃口的大腦訊號通道，即調節能量消耗與食物攝取平衡的「瘦素—黑皮質素通道」，一些減肥藥即是針對此機制，來發揮其抑制肥胖作用。

拉芬解釋，DENND1B基因「改變涉及我們對飢餓的感受，和消耗能量的機制，進而使體質變得容易胖」。她說，之前的研究已知POMC基因與拉布拉多貪吃有關，但是從這份研究來看，不只是POMC的影響。

這項研究使科學家能夠量化狗狗在基因上的肥胖風險，並衡量牠們維持健康體重所需的努力程度。拉芬說，大家普遍認為，肥胖是因為飲食沒控制好，「但是我們的數據顯示，其實如果你是屬於（肥胖）高風險群，得更努力來維持身材苗條」。

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