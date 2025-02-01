為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    路透：馬斯克團隊撤銷部分人事局官員人資權限

    美國聯邦人事管理局官員透露，在科技大亨馬斯克（Elon Musk）手下負責人事管理局運作的助手，已撤銷一些公務員使用部分電腦系統的權限。（美聯社）

    美國聯邦人事管理局官員透露，在科技大亨馬斯克（Elon Musk）手下負責人事管理局運作的助手，已撤銷一些公務員使用部分電腦系統的權限。（美聯社）

    2025/02/01 16:34

    〔中央社〕兩名美國聯邦人事管理局官員透露，在科技大亨馬斯克（Elon Musk）手下負責人事管理局運作的助手，已撤銷一些公務員使用部分電腦系統的權限。

    路透社報導，美國總統川普自11天前就任總統後，即著手大幅改造政府，首先解聘和邊緣化數百名公職人員，以裁減官僚體系，安插更多忠誠者。

    馬斯克身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長及社群平台X老闆，又獲川普指定負責裁減有220萬人的政府文職人力，他迅速採取行動，在人事管理局（Office of Personnel Management）安插自己人。

    兩名擔心遭報復而選擇不具名的官員告訴路透社，人事管理局一些高階人員進入部分資料系統的權限遭撤銷。

    不願具名的官員說，這些系統包括名為「企業人力資源整合」（Enterprise Human Resources Integration）的廣大資料庫，內容包含出生日期、社會安全碼、工作評比、住家地址、薪級和年資。

    其中一名官員說：「我們看不出來他們要用電腦和資料系統做什麼…這令人憂心忡忡。沒人監督。這真的會引發網路安全和駭客入侵的後果。」

    受影響的官員仍可登入並使用電子郵件等功能，但再也看不到涵蓋聯邦人力各方面的大型資料庫。

    馬斯克、人事管理局和白宮都暫未答覆相關詢問。

    人事管理局發送的備忘錄省去官樣文章，鼓勵公職人員考慮政府提供的遣散費，辭職後去「夢想之地」度假。

    密西根大學福特公共政策學院（Ford School of Public Policy）教授莫尼罕（Don Moynihan）說，人事管理局這些內部行動，引發對川普與馬斯克如何看待這所機構的擔憂，以及擔心國會監督不到這裡。

    莫尼罕說：「這讓馬斯克圈子外的所有人事管理局人員更難知道發生何事。」1140201

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播