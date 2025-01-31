印尼蘇門答臘島近海規模6.2地震 暫無傷亡傳出

印尼蘇門答臘島亞齊省近海晚間7點3分發生地震，印尼氣象機構稱規模達6.2，美國地質調查局則測得規模5.8。（擷取自USGS網頁）

2025/01/31 21:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門答臘島亞齊省（Aceh）近海今（31）日晚間6點3分（台灣時間晚間7點3分）發生芮氏規模6.2強震，深度為29公里，目前暫無傷亡情況傳出。

印尼氣象氣候及地球物理局（BMKG）晚間在X平台發文稱，當地時間晚間6點3分發生規模6.2地震，震央位於北緯3.15度，東經96.95度（南亞齊縣西南方36公里處），深度為29公里，並未發布海嘯警報。

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美國地質調查所（USGS）也於同一時間與地點偵測到一起地震，不過USGS偵測到的數據為規模5.8，深度68.6公尺。

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