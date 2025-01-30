金正恩視察核武設施 韓聯社：對川普釋放政治訊號

北韓官媒29日證實，北韓領導人金正恩近日視察核分裂物質生產基地和核武研究所。（法新社）

2025/01/30 11:49

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）29日證實，北韓國務委員會委員長金正恩視察了核分裂物質生產基地及核武研究所，了解鈾、鈽等核分裂物質生產情況、規劃及核武器研究所2025年度計劃等。

據《韓聯社》報導，金正恩在視察時表示，「我們將從戰略角度上，應對現有各種威脅和將來新的潛在性安全危險，同時為保障國家主權、利益和發展權，不斷加固核防禦是勢在必行的任務。永無止境地完善我們國家的核應對狀態，是我們要堅持的堅定政治軍事立場、始終不變的崇高義務和本分。」

請繼續往下閱讀...

針對北韓所處的安全環境，金正恩強調，「北韓面對全球最不穩定、最兇殘的敵對國家，與這些國家的較量難免長期化。」

《韓聯社》分析，金正恩沒有具體指出「最為兇殘的國家」，降低了對美國釋放警訊的力道。

金正恩還稱，「日益壯大發展的我國核技術力量和所爭取成果，是我們黨、國家和人民無可比擬的自尊心、豪邁氣魄的象徵；用實力維護和平、用實力保障安全，這才是我們最光明正大的鬥爭方式、抉擇和真諦。」

北韓勞動黨中央委員會第一副部長洪承武和相關部門負責人均陪同視察。報導並未透露具體視察時間和地點。

《韓聯社》引述專家所說，認為金正恩此次視察的意圖，極可能在向美國新任總統川普（Donald Trump）釋放政治訊號。

川普日前表示有意與金正恩展開對話，相隔6天，北韓官媒公布金正恩視察核武生產基地，釋放不會回應對話提議的訊息。《韓聯社》指出，北韓或將持續強化核武路線，與美國展開對抗。

北韓官媒29日證實，北韓領導人金正恩近日視察了核分裂物質生產基地和核武研究所。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法