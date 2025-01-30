日本新幹線「黃醫生」昨最後一舞 鐵道迷齊聚車站道別

鐵道迷29日在東京車站爭睹「黃醫生」最後風采。（法新社）

2025/01/30 11:47

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在日本有「黃醫生」（Doctor Yellow）之稱的新幹線軌道檢查車，由於行駛時間不對外公開，被許多日本民眾認為「看到它就能帶來好運」，備受民眾喜愛。而JR東海新幹線的「黃醫生」T4列車，預計於本（1）月退役，昨（29）日結束「最後一舞」，許多鐵道迷聚集在車站及鐵路沿線，要向「黃醫生」道別。

綜合日媒報導，T4列車是以新幹線700系電聯車為基底車輛所開發，它與2005年亮相的JR西日本「黃醫生」T5列車，一同行駛於東京至博多路段，並在行駛途中檢測鐵軌和電子設備，最高時速可達270公里。由於該列車每10天才會耗時2天往返東京站與博多站一次，行駛時間不對外公開、難以掌握行蹤，罕見的身影也讓日本鐵道迷和民眾流傳著「看到黃醫生就會帶來好運」說法。

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隨著T4列車的車體老化，JR東海在最新的商業電聯車「N700S」搭載檢測系統，建構出可在商業運行同時進行檢測的新機制，如此一來也讓「黃醫生」存在的必要性降低。

T4列車28日從東京站出發前往博多站，並在29日返回東京，結束最後一次運行，各地民眾及鐵道迷聚集在沿線車站，向「黃醫師」道別。從今年2月開始，東京至博多路段的鐵道檢測作業將由JR西日本的「黃醫生」T5列車接替，預計運行至2027年。T5列車後，鐵路檢測作業將由搭載檢測系統的「N700S」電聯車接手。

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