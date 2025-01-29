為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    民航回歸超音速時代！Boom客機突破音障創紀錄

    XB-1試驗機在此前已累積11次試飛經驗，最高時速曾達0.95馬赫。圖為XB-1試驗機巡航畫面，機身採用流線型設計。（圖：Boom Supersonic）

    XB-1試驗機在此前已累積11次試飛經驗，最高時速曾達0.95馬赫。圖為XB-1試驗機巡航畫面，機身採用流線型設計。（圖：Boom Supersonic）

    2025/01/29 12:34

    相關新聞請見：

    民航超音速時代臨近！ XB-1超音速原型機試飛創新紀錄

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《金融時報》報導美國航空科技新創公司「Boom Supersonic」的XB-1試驗機於1月28日在加州莫哈韋沙漠上空成功突破音障，為商用超音速客機發展寫下新頁。這是自2003年協和機停飛後，首次由民間企業獨立研發的超音速試驗機達成此一里程碑。

    XB-1在海拔約10360公尺高空突破音速（約每小時1239公里），標誌著商用超音速飛行可能在沉寂20餘年後重返天際。Boom執行長肖爾（Blake Scholl）形容：「這是劃時代的成就。民用超音速飛行已中斷22年，產業發展停滯不前，今天我們終於重返巔峰。」

    XB-1自2023年3月起已完成11次試飛，此前最高速度達0.95馬赫，接近音速。這架試驗機體型約為未來商用版本Overture的3分之1。計畫中的「超越號」（Overture）超音速客機預計可搭載64至80名乘客，每架造價約2億美元（約新台幣65.7億元），已獲得聯合航空、美國航空及日本航空共130架的訂單與預購承諾。

    該公司正與美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）合作研發發動機，後者曾參與F-22及F-35發動機設計。Overture的設計時速為1.7馬赫，較現今空中巴士或波音最快客機快上一倍，有望將倫敦至邁阿密的飛行時間縮短至不到5小時，洛杉磯至檀香山僅需3小時，預計可服務全球超過600條航線。

    儘管試飛成功，但從測試階段到商業運轉仍面臨重大技術與財務考驗。同領域的競爭者如Aerion Supersonic與Exosonic已分別於2021年及2023年結束營運。Boom最新完成1億美元（約新台幣32.8億元）募資，使總投資額達近6億美元（約新台幣197億元），投資者陣容堅強，包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、XTX Markets創辦人格科（Alex Gerko）及LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等。此外，美國空軍及航空公司客戶也提供超過2.5億美元（約新台幣82.1億元）資金挹注。

    肖爾表示，Overture市場需求可望「輕易突破千架」，預計航空公司每座位票價約5000美元（約新台幣16.4萬元）即可獲利。他強調，新機型將採用碳纖維等先進材料，較協和機更具燃油效率，且能使用永續航空燃料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播