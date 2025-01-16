貝佐斯尬馬斯克！藍色起源「新葛倫號」火箭發射成功

「新葛倫號」（New Glenn）巨型火箭，在佛州卡納維爾角太空軍基地36號發射台（Launch Complex 36）成功發射。（美聯社）

2025/01/16 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）於美國東部時間16日凌晨2時3分（台灣時間同日下午3時3分），在佛州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Base）成功發射其巨型軌道火箭「新葛倫號」（New Glenn），並透過直播展示了發射過程。這項名為 NG-1 的任務，將美國國防部資助的「藍環」（Blue Ring）太空飛行器原型送入預定軌道。

延宕數年的「新葛倫號」火箭首飛，被視為藍色起源公司與馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）競爭的關鍵一步。這也讓兩位全球富豪，現為全球首富馬斯克與第二大富豪貝佐斯，在太空領域的競爭再度升溫。

請繼續往下閱讀...

馬斯克在第一時間也展現風度，於其X平台向貝佐斯表示祝賀：「恭喜首次嘗試即成功入軌！@JeffBezos」。

「新葛倫號」火箭是藍色起源公司開發的新一代重型運載火箭，以美國首位進入地球軌道的太空人約翰‧葛倫（John Glenn）命名。此次軌道飛行測試，驗證了火箭設計和性能，並為未來的商業發射任務奠定基礎。藍色起源公司期待藉由「新葛倫號」火箭，進入目前由SpaceX主導的商業衛星發射市場，並提供更具競爭力的發射服務。

在此之前，藍色起源主要以較小型的「新謝帕德號」（New Shepard）火箭進行次軌道飛行，將乘客和酬載物短暫送至太空邊緣。本次「新葛倫號」的成功發射，象徵著藍色起源正式進軍軌道發射市場。

「新葛倫號」火箭首飛告捷，發射瞬間照曝光。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法