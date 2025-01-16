中國少女網購農藥飲用身亡 家屬怒控平台與商家也有責任

中國一名少女服用網購來的農藥，36小時後不治身亡。（本報合成，擷取自微博）

2025/01/16 13:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名13歲少女透過網購平台購買農藥「敵草快」，飲用後不幸身亡。家屬指控網購平台和商家監督不力，要求嚴查責任以杜絕類似悲劇再度發生。

據中媒《紅星新聞》報導，去年11月13日，13歲少女小玉偷用父親的手機，在一家網路商店以折扣價3元人民幣（約新台幣13元）購買了一瓶200克的「敵草快」（二刈）。她於一個月後飲用並被送往深圳市某醫院搶救，但由於「敵草快」毒性極強，目前尚無特效藥可解毒。經歷36小時搶救無效，小玉於12月18日離世，醫院確定其死因為農藥中毒。

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少女父親楊先生悲痛表示，女兒年僅13歲，對農藥的危險性毫無概念。她甚至告訴朋友，認為稀釋過的農藥不會危害生命。事後，他根據購物紀錄追蹤到賣家的實體店面，才發現賣家借用對方的營業執照經營網路賣場。

楊先生已就賣家涉嫌無照經營、平台監督管理不嚴等向警方報案，希望相關部門追究賣家及網購平台的責任，加強對高危險物品銷售的監管，以防止此類物品落入未成年人的手中。

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