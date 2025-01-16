回應美自支持恐怖主義國家名單除名古巴釋553囚犯 川普上任後美政策恐有變數

美國宣布將古巴從支持恐怖主義國家的名單中移除後，古巴隨即回應表示將釋放553名囚犯。（法新社）

2025/01/16 12:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國宣布將古巴從支持恐怖主義國家的名單中移除後，該國隨即回應表示將釋放553名囚犯。白宮指出，這一決定是在總統拜登的協議下達成的，而古巴則同時釋放了被監禁的抗議者。然而，這項政策調整隨著川普即將上任出現不確定性。

綜合外媒報導，古巴政府宣布將逐步釋放553名囚犯，其中包括2021年參與歷史性抗議活動的政治犯。這項決定與美國考慮取消古巴作為「恐怖主義贊助國的稱號」同時發生，雖然雙方否認兩者之間存在直接關聯，但此舉被視為雙邊關係可能出現突破性進展的重要信號。

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然而，美國總統當選人川普將於下週就職，這項計劃也有可能被推翻，因為川普在2021年任期結束前幾天，曾經重新將古巴列入支持恐怖主義國家的名單；拜登政府高層向記者表示，經過評估後，並未找到證據支持將古巴列為支持恐怖主義的國家。

據古巴外交部通報，首批18名囚犯已獲釋，其中包括24歲的紋身師巴提斯塔（Reyna Yacnara Barreto Batista）。她因參與2021年的抗議活動而被判處4年徒刑。獲釋囚犯被告知這並非赦免或寬恕，他們必須保持良好行為，否則可能被送回監獄服刑。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）表示，這次釋放行動是為了響應教宗方濟各宣布的2025年聖年，與美國可能調整政策無關。

回顧2021年7月，古巴爆發大規模示威活動，數千名民眾因不滿大範圍停電和嚴重經濟危機而走上街頭，當時政府採取強硬手段鎮壓示威者，大規模逮捕和拘留行動引發國際社會廣泛批評，這次釋放政治犯的決定，某種程度上回應了國際社會的關切。

與此同時，拜登政府宣布考慮將古巴從恐怖主義贊助國名單中移除，這一決定是在梵蒂岡斡旋下達成的協議的一部分。

對於美國的政策立場，古巴外交部長羅德里格斯提出強烈批評，認為將古巴列入恐怖主義贊助國名單並非打擊恐怖主義的工具，而是對主權國家的政治脅迫。

古巴外交部長羅德里格斯表示，這次釋放行動是為了響應教宗方濟各宣布的2025年聖年，與美國可能調整政策無關。（法新社）

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