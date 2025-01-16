韓警出動3200人逮捕尹錫悅 警衛處「未擋」被讚：真正的英雄

南韓大批警力15日試圖進入總統官邸。（美聯社）

2025/01/16 11:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓戒嚴聯合偵查組15日逮捕總統尹錫悅，成為南韓憲政史上首例現職總統被逮捕。據悉，警方當天運用人海戰術，出動高達3200名警力；而總統警衛處工作人員此次未攔阻警方，獲南韓民眾盛讚「是真正的英雄」。

《韓民族日報》報導，南韓警方15日再次對尹錫悅執行逮捕令。警方表示，當天在總統官邸前部署了首爾機動隊所屬的54個部隊（每個部隊60人）的共3200多名警力。現場有160輛機動隊巴士。這一數字中不包括正在調查內亂事件的高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察廳國家偵查本部特別調查團的巴士。

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另外，該媒體在另一則報導中指出，在尹錫悅被逮捕後，總統警衛處工作人員獲得廣泛的支持和聲援。

曾在首爾中央法院擔任法官的首爾市立大學法學專業研究生院教授車城安在臉書發文稱，「警衛處的工作人員才是真正的英雄」。

他表示，「像緊急戒嚴時在國會前消極不服從命令的軍人一樣，兼具文武才華的警衛處工作人員拯救了南韓的法治主義，拯救了憲法」。

據悉，在3日第一次執行逮捕令時，曾主動站出來充當「人肉盾牌」進行抵抗的警衛處工作人員，在第二次執行逮捕令的過程中，沒有阻止公調處和警方進入總統官邸。

警衛處職員除了沒有組成「人牆」，還有人拍攝到警衛處人員把封鎖通往官邸路上的「車牆」移開的畫面。

報導引述車城安表示，「我為警衛處職員拒絕履行阻止執行逮捕令的不正當指示的勇氣鼓掌」，「感謝你們，也感謝那些為了讓民主主義在這片土地上紮根而付出生命的許多被遺忘的犧牲者。」

另有許多南韓網友在社群平台表達支持。一名網友在X（前Twitter）寫道，「警衛處工作人員的正確選擇成了拯救全體國民的基石」。

另一名網友說，「戒嚴失敗和尹錫悅被捕，都是因為一線士兵和警衛處一線工作人員相當於拒絕服從不正當指示的消極應對才得以成行」。也用網友稱，「向警衛處人員的勇氣致敬」。

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