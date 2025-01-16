從政50年畫句點！拜登告別演說：美國正面臨「寡頭政治」威脅

美國總統拜登15日在白宮橢圓形辦公室發表任內第5次全國演說，作為其告別演說。（法新社）

2025/01/16 11:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登15日在白宮橢圓形辦公室發表任內第5次全國演說，也是他卸任前的告別演說。他嚴肅警告，美國正面臨「寡頭政治」威脅，少數富人掌控權力將危及民主根基；拜登也指出，人工智慧若無安全措施恐威脅人民權利、隱私、工作及國家安全。

綜合外媒報導，在人工智慧議題上，拜登表示：「我們正處於一個轉折點，人工智慧可能是我們這個時代最重要的技術，或許是所有時代最重要的技術。」拜登認為，AI既蘊含「深遠的可能性」，也帶來潛在風險。他呼籲，美國必須在人工智慧發展中保持領先地位，同時建立必要的安全機制，以確保這項革命性技術能夠造福社會，而非成為威脅。

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針對社群媒體的問題，拜登表達對「錯誤資訊和虛假資訊」氾濫的深切憂慮。他指出新聞自由正在瓦解，社群媒體平台逐漸放棄事實查核的責任，強調必須要求這些平台承擔起保護兒童、家庭和民主的責任，防止權力遭到濫用。

在談到美國民主制度時，拜登強調美國是一個「制度的力量和人民的性格都很重要且必須持續」的國家。拜登也在演說中警告美國正面臨「寡頭政治」的威脅，並多次隱晦批評其接任者。他呼籲，美國人民持續參與民主進程，即使這個過程可能令人感到沮喪。他特別強調「公平機會」是美國的根本價值，並重申三權分立與制衡體系的重要性。

回顧任內成就，拜登提到降低老年人藥品價格、通過槍枝安全法案、協助退伍軍人獲得醫療保健等政策成果。在外交方面，他強調加強了北約聯盟，支持烏克蘭保持自由，並在與中國的競爭中取得領先地位。他期望這些政策成果能持續影響美國的未來發展。

拜登於15日的演說中，為他的總統任期畫下句點，並象徵著他長達50年的政治生涯即將結束。1972年，年僅30歲的拜登在家鄉德拉瓦州當選參議員，成為美國史上最年輕的參議員。此後，他兩度競選總統，並在2008年成為歐巴馬的副總統。經過兩屆副總統任期後，曾一度被視為退出政壇，但在2020年重新出發，以民主黨候選人身份成功擊敗川普，進入白宮。

在近稍早發布的公開信中，拜登深情回顧自己的政治旅程。他提到，「沒有任何地方能讓一個來自賓州史克蘭頓、德拉瓦州克雷蒙的小孩，最終以美國總統身份坐在橢圓形辦公室的堅毅桌後」，並表達對國家的全心奉獻。他感謝美國人民的支持，稱自己已獲得無數的祝福和愛。

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