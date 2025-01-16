水族箱的驚喜！ 科學家發現全新炫彩螯蝦

「塵霧螯蝦」（Cherax pulverulentus）藍色型個體的顏色較深，關節與尾部則為橘色。 （圖擷取自Zootaxa期刊）

2025/01/16 09:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期《大眾科學》（Popular Science）報導，一支研究新幾內亞螯蝦（New Guinea crayfish）的科學團隊，在訂購螯蝦作為研究樣本時，意外發現了一個全新的物種。這種被命名為「塵霧螯蝦」（Cherax pulverulentus）的新品種，已於1月9日正式發表在《動物分類學》（Zootaxa）期刊。

這些螯蝦色彩鮮豔，俗稱喇蛄或小龍蝦，原產於新幾內亞，過去20年來在歐洲、印尼、日本與美國的水族市場廣受歡迎。然而，科學界此前尚未對牠們進行正式分類。捷克生命科學大學（Czech University of Life Sciences）動物學家帕托卡（Jiří Patoka）指出：「我們團隊長期關注新幾內亞的野生螯蝦出口貿易，這些未被正式記錄的物種數量變化無法評估，值得深入研究。」

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2023年3月，帕托卡團隊在從印尼購得的螯蝦中，發現了數隻色彩奪目的個體。經過詳細觀察與DNA分析，證實這些螯蝦屬於科學界未曾記錄的新物種。塵霧螯蝦具有光滑的身體、大眼睛及螯肢，呈現紫色與藍色2種體色。紫色型個體呈藍綠色，伴有紫色斑點，關節與尾部則為淡白色；而藍色型個體的顏色較深，關節與尾部則為橘色。

帕托卡說明，與同屬其他物種類似，塵霧螯蝦性格攻擊性強，是棲息於溪流或湖泊的純淡水物種，可能具挖洞習性，屬雜食性，雌雄異體，壽命約5至10年，體長約12至17公分。除了新幾內亞島（包括印尼領土和巴布亞紐幾內亞）為其自然棲息地外，目前對其野外生態習性所知甚少。有趣的是，研究團隊曾在匈牙利的1處溫泉發現1隻塵霧螯蝦，推測可能是從水族箱逃脫或被飼主放生。

帕托卡強調，團隊將持續監測螯蝦的水族貿易動態，並與印尼茂物農業大學（Institut Pertanian Bogor）及印尼國家公開大學（Universitas Terbuka）合作，計劃前往新幾內亞進行實地考察，研究塵霧螯蝦的自然生態，同時尋找其他未被描述的科學物種。他呼籲：「螯蝦僅是新幾內亞島上眾多奇妙生物之一，但該地正面臨許多環境風險。希望這項發現能喚起更多對生物多樣性保育的重視。此外，我也提醒所有水族愛好者，切勿將您的寵物隨意放生到野外！」

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