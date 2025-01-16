卸任倒數！拜登推新協議鞏固亞太盟友 與中國競爭影響力

美國總統拜登離卸任不到1週，白宮14日向國會提交針對亞太國家的3項關鍵協議，包括要求批准與我太平洋友邦帛琉、馬紹爾群島的《自由加盟協約》（COFA）。圖為拜登2023年9月主持太平洋島國論壇高峰會。（彭博檔案照）

2025/01/16 06:03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統拜登距離卸任不到1週之際，白宮14日向國會提交針對亞太國家的3項關鍵協議，包括要求批准和泰國的民用核能合作協議、批准與太平洋島國帛琉及馬紹爾群島的《自由加盟協約》（COFA），試圖在候任總統川普上台前，在中國日益主導的亞太地區，加強鞏固美國與亞太重要盟友及夥伴的關係。

美聯社指出，20日即將就任的川普政府應該不會反對上述3項協議，因為川普2017年至2021年首次執政的最後兩年，也試圖改善和這些國家的關係，以對抗中國日益擴張的影響力。

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其中，與泰國簽訂的30年民用核協議將於90天內生效，允許轉讓敏感但非機密的核設備、材料和資訊，有助於泰國的能源需求。至於2項COFA協議，美國國會今年已通過，拜登向國會提交的是71億美元的具體細節。除了2個島國可受益於美國各類機構，尤其是救災、天氣預報、郵政服務外，也可為其金融機構申請美國聯邦存款保險公司的支持。

此外，鑑於古巴將根據與教廷協商中的協議釋放多名政治犯，拜登決定將古巴移出「資助恐怖主義國家」名單，可能導致外資對古巴卻步的《赫姆斯柏頓法案》（Helms-Burton Act）第3條將暫停適用6個月，並撤銷限制美古交流的2017年《關於古巴政策的國家安全總統備忘錄第5號》。

白宮發言人尚皮耶指出，拜登係應羅馬天主教宗方濟各及拉丁美洲諸領袖建議而為，「我們採取這些措施，是為了感謝教廷努力促使古巴採取建設性行動，以恢復其公民的自由，並創造改善古巴人民生活條件的環境。」古巴總統狄亞士—卡奈隨後證實，古巴政府與梵蒂岡會談，將陸續釋放553名囚犯。

依美國《與敵國貿易法》，美國不能對「資助恐怖主義國家」出口貨物，並管制軍用和民用商品銷售，限制對其援助，干預其獲得國際金融機構貸款，無法透過國際結算銀行在海外轉移資金，亦不能吸引投資。美國國務院14日更新此前認定的「資助恐怖主義國家」名單，包括敘利亞、伊朗、北韓、古巴，其中北韓、古巴為川普首任任期分別重新入列。

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