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    38歲「富婆」泰國女總理也接到AI詐騙語音 自曝差點上當

    泰國總理貝東塔透露，她近期收到詐騙訊息，差點被騙倒。（歐新社）

    泰國總理貝東塔透露，她近期收到詐騙訊息，差點被騙倒。（歐新社）

    2025/01/15 21:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙集團猖狂，連泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也差點受騙！她今（15）日透露，最近接到詐騙語音訊息，對方以AI仿冒「某外國領導人」聲調，她幾乎要被騙倒，所幸警覺沒有讓對方得逞。

    《法新社》報導，貝東塔說，她最近收到了一段語音訊息，「在那個語音片段中，他說很期待與我見面並展開合作。」不過貝東塔沒有說明這位被詐騙集團仿冒的「某外國領導人」到底是誰。

    貝東塔說，她當晚錯過了由同一個號碼打來的電話，但隔天她就收到第二段語音訊息，然而這段語音卻引起了她的警覺，「那個聲音說，泰國是東協（ASEAN）唯一一個還沒捐款的國家──當我聽到這裡時，我心想『不對呀』。」

    隨後發來的一段簡訊證實了貝東塔的懷疑，對方直接要求貝東塔將錢匯到泰國境外的銀行帳戶，貝東塔稱：「當我看到簡訊時我就完全明白了。」

    現年38歲的貝東塔是泰國電信億萬富翁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒，她上週在申報財產時透露了她的身家，總資產超過4億美元（約合新台幣131億）。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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