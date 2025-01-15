噁！生菜沙拉吃到一半驚見「活蛞蝓」 嚇得當場吐出來

凱薩沙拉吃到一半，發現裡面藏著一條活生生的蛞蝓。（圖擷取自臉書）

2025/01/15 19:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國有民眾點了一份凱薩沙拉，吃到一半赫然發現裡面藏了一條活生生的蛞蝓，身體充滿著許多黏液，在生菜裡不斷蠕動，噁心畫面讓他嚇得吐出來。影片上傳網路吸引近50萬人瀏覽，網友也紛紛留言痛斥店家未注意食材衛生。

根據泰媒報導，擁有近90萬人加入的臉書社團「我們是消費者」昨（14）日出現一段短影片掀起熱談，網友「Kamonwan Promsak」說，他點了一份凱薩沙拉，沒想到吃到一半，竟翻到一隻深褐色、看起來非常肥嫩的蛞蝓。

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從原PO分享的影片顯示，蛞蝓身體上黏滿墨綠色黏液，在沾滿凱薩醬的生菜葉上不斷蠕動。原PO透露，他被嚇得當場吐出來，也對於店家並未確認食材衛生，就給消費者送出噁心餐點，感到非常憤怒，因此特別發文示警。他也在貼文內怒斥店家，「請認真看看清潔標準！」

影片曝光後，有些人諷刺這份沙拉「非常新鮮」、「100％有機無毒」，才能出現如此巨大的蛞蝓。另有網友說，「超噁心」、「我快吐了」、「以前我也倒楣遇過」、「這是在哪家店買的？」、「逼消費者攝取蛋白質」、「這餐廳是沒有洗生菜，就直接製成沙拉嗎？」、「一點也不好笑，蛞蝓身上含有危險的細菌」。

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