劍指中國！印度新潛艦、驅逐艦、巡防艦同時下水

印度海軍15日於孟買為「尼爾吉里號」巡防艦（INS Nilgiri）、「蘇拉特號」驅逐艦（INS Surat）和「瓦格謝爾號」潛艦（INS Vaghsheer）三艘主力艦艇舉行下水典禮。（歐新社）

2025/01/15 18:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，因應中國在印度洋日益增強的軍事存在，印度海軍15日在孟買的國營馬札岡造船廠（Mazagon Dockyard）同步下水「尼爾吉里號」巡防艦（INS Nilgiri）、「蘇拉特號」驅逐艦（INS Surat）和「瓦格謝爾號」潛艦（INS Vaghsheer）。印度總理莫迪（Narendra Modi）親臨主持下水儀式，強調這三艘主力戰艦的成軍，象徵印度朝向國防自主與海上安全邁進一大步。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，國際權力競爭的重心已從大西洋轉移至印度洋地區。由於印度 95% 的貿易都經過此區域，印度將強化海軍力量視為首要之務，以保護自身利益。國防分析家貝迪（Rahul Bedi）強調，印度洋局勢充滿挑戰，中國海軍迅速擴張，成為印度的主要競爭對手。

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此次下水的「瓦格謝爾號」潛艦，是法國海軍集團（Naval Group）授權建造的鮋魚級（Kalvari-class）柴電潛艦的第六艘，旨在汰換老舊潛艦並填補戰力缺口。貝迪表示，這項 P75 鮋魚級潛艦計畫展現了印度與法國合作下日益成熟的潛艦建造技術，讓印度的潛艦總數來到 16 艘。

據悉，印度國防部預計在總理莫迪下個月訪問巴黎，出席法國總統馬克宏主持的人工智慧行動高峰會（Artificial Intelligence Action Summit）期間，簽署另外三艘鮋魚級潛艦的採購合約，並同樣由印度承造。然而，印度海軍表示，這批新潛艦的首艘預計最快要到 2031 年才能服役。

印度在 2022 年下水了首艘自製航空母艦「維克蘭號」（INS Vikrant，梵語意為「強大」或「勇敢」），旨在抗衡中國日益擴張的海軍艦隊，並提升印度的國防工業自主能力。「維克蘭號」是印度的第二艘現役航空母艦，與購自俄羅斯的蘇聯時期航艦「維克拉瑪蒂亞號」（INS Vikramaditya）共同肩負防衛印度洋和孟加拉灣的任務。

印度海軍於孟買舉行三艘主力艦艇下水典禮，海軍參謀長特里帕蒂（Dinesh Tripathi，圖左）致贈「瓦格謝爾號」潛艦模型給總理莫迪（Narendra Modi，圖右）。（歐新社）

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