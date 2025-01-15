收購Twitter未依規定馬斯克被起訴 川普上任後事件恐有新發展

美國證券交易委員會（SEC）昨（14）日對全球首富伊隆·馬斯克提起訴訟，指控其在收購X過程中，未及時揭露持股，藉此以人為低價收購股票，損害投資人權益。（路透）

2025/01/15 10:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）昨（14）日對全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）提起訴訟，指控其在收購Twitter（現更名為X）過程中，未依規定及時揭露持股，藉此以人為低價收購股票，損害投資人權益。

綜合外媒報導，SEC的訴訟文件指出，馬斯克於2022年3月開始大量收購Twitter股票時，其持股已超過5%的申報門檻。依據SEC規定，投資人持股超過5%時，必須在10天內向SEC提出報告。但馬斯克延遲21天才履行申報義務，SEC認為此舉導致投資人蒙受重大經濟損失。

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根據SEC調查，在馬斯克於2022年4月4日公開持股後，Twitter股價應聲上漲超過27%。SEC指控馬斯克和其財富管理經理刻意隱瞞收購行為，以避免股價上漲，使馬斯克得以「人為低價」購入股票。SEC估計，馬斯克的違規行為使Twitter投資人損失超過1.5億美元。

對此，馬斯克強烈反擊，稱SEC為「完全崩壞的組織」，並抨擊其浪費時間。而馬斯克代表律師斯皮羅（Alex Spiro）也表示，這起訴訟不過是「鬧劇」和「針對其當事人的騷擾行動」。

這並非馬斯克首次與SEC發生衝突。2018年，他曾因聲稱已「獲得資金」將特斯拉私有化而遭SEC指控詐騙投資人。當時馬斯克最終與SEC達成和解，同意辭去特斯拉董事長職務，並接受限制其在社群媒體發表公司相關言論的規定。

目前SEC要求法院命令馬斯克返還「不當」利潤並支付罰款。然而，隨著總統當選人川普表態計劃在新政府上任「第一天」解僱現任SEC主席詹斯勒（Gary Gensler），此案後續發展引發外界關注。

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